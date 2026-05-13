закрыть
13 мая 2026, среда, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Башкортостане горит один из крупнейших в РФ узлов по прокачке нефти из Сибири

1
  • 13.05.2026, 10:37
  • 1,494
В Башкортостане горит один из крупнейших в РФ узлов по прокачке нефти из Сибири

Дымом затянуло полнеба.

В ночь на 13 мая в Российской Федерации начался пожар на линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино», сообщили в сети. Местные власти молчат об инциденте, хотя россияне публикуют видео с черно-серым столбом дыма, который затянул небо, пишет «Фокус».

Что произошло на объекте нефтяной инфраструктуры РФ, расположенном на расстоянии 1400 км от Украины, и почему его повреждение не менее важно, чем атака на ЛПДС «Пермь»?

Первые сообщения об инциденте под Уфой появились в сети утром 13 мая, говорится в серии сообщений в Telegram-канале Exilenova+. Россияне в соцсетях опубликовали фото, на которых зафиксировали столбы дыма над регионом. OSINTеры установили, что речь идет о ЛПДС «Нурлино», расположенной в 22 км к северо-западу от Уфы. Видео, снятые с разных ракурсов, показали инцидент на нефтеперекачивающей станции, а региональное управление МЧС РФ подтвердило, что выехало на тушение пожара.

В пабликах Башкортостана и Уфы не информировали о сигнале воздушной тревоги и угрозе БПЛА, которая передавала пожар. Между тем отмечается, что «Нурлино» является частью магистральных нефтепроводов российской компании «Транснефть», которая зарабатывает деньги для Кремля и продолжения войны в Украине. Месторасположение объекта — юг РФ, под Уральскими горами: нефть направлялась бы в направлении Новороссийска, Туапсе, Тамани и нефтеперерабатывающих заводов в соответствующих регионах. На карте нефтепроводов видим, что ЛПДС «Нурлино» — южнее ЛПДС «Пермь": согласно схеме, там сходятся трубопроводы, которые направляются с месторождений Сибири, например, из ХМАО.

Фото из Башкортостана показали облака дыма, которые становились все темнее и распространялись над Уфой.

Пожар в РФ — что произошло на ЛПДС «Нурлино»

РосСМИ Astra по видео из-под Уфы установило, что речь идет о пожаре на нефтяном объекте РФ. Одно из видео сняли с расстояния 29 км от точки возгорания: оператор находился по адресу ул. Софьи Перовской и видел все детали инцидента. Тем временем глава правительства Башкортостана Радий Хабиров не информировал о пожаре на промышленном объекте региона. Минобороны РФ отчитывалось о сбитии 286 дронов, но не сообщало о налете в регионе, расположенном в 1400 км от Украины.

На ЛПДС «Нурлино», как показывает Google maps, есть 24 нефтяных резервуара диаметром около 46 м. Ориентировочные координаты объекта «Транснефть» под Уфой — 54.79643, 55.54504.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман