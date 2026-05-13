В Башкортостане горит один из крупнейших в РФ узлов по прокачке нефти из Сибири 1 13.05.2026, 10:37

1,494

Дымом затянуло полнеба.

В ночь на 13 мая в Российской Федерации начался пожар на линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино», сообщили в сети. Местные власти молчат об инциденте, хотя россияне публикуют видео с черно-серым столбом дыма, который затянул небо, пишет «Фокус».

Что произошло на объекте нефтяной инфраструктуры РФ, расположенном на расстоянии 1400 км от Украины, и почему его повреждение не менее важно, чем атака на ЛПДС «Пермь»?

Первые сообщения об инциденте под Уфой появились в сети утром 13 мая, говорится в серии сообщений в Telegram-канале Exilenova+. Россияне в соцсетях опубликовали фото, на которых зафиксировали столбы дыма над регионом. OSINTеры установили, что речь идет о ЛПДС «Нурлино», расположенной в 22 км к северо-западу от Уфы. Видео, снятые с разных ракурсов, показали инцидент на нефтеперекачивающей станции, а региональное управление МЧС РФ подтвердило, что выехало на тушение пожара.

Nurlino, Republic of Bashkortostan.



The Nurlino LPDC operates within Transneft’s main oil pipeline system and forms part of the route for transporting oil from the Urals and Western Siberia to the south of the Russian Federation. Some of the flows are directed towards… pic.twitter.com/YZwTiC3vLc — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 13, 2026

В пабликах Башкортостана и Уфы не информировали о сигнале воздушной тревоги и угрозе БПЛА, которая передавала пожар. Между тем отмечается, что «Нурлино» является частью магистральных нефтепроводов российской компании «Транснефть», которая зарабатывает деньги для Кремля и продолжения войны в Украине. Месторасположение объекта — юг РФ, под Уральскими горами: нефть направлялась бы в направлении Новороссийска, Туапсе, Тамани и нефтеперерабатывающих заводов в соответствующих регионах. На карте нефтепроводов видим, что ЛПДС «Нурлино» — южнее ЛПДС «Пермь": согласно схеме, там сходятся трубопроводы, которые направляются с месторождений Сибири, например, из ХМАО.

Фото из Башкортостана показали облака дыма, которые становились все темнее и распространялись над Уфой.

Пожар в РФ — что произошло на ЛПДС «Нурлино»

РосСМИ Astra по видео из-под Уфы установило, что речь идет о пожаре на нефтяном объекте РФ. Одно из видео сняли с расстояния 29 км от точки возгорания: оператор находился по адресу ул. Софьи Перовской и видел все детали инцидента. Тем временем глава правительства Башкортостана Радий Хабиров не информировал о пожаре на промышленном объекте региона. Минобороны РФ отчитывалось о сбитии 286 дронов, но не сообщало о налете в регионе, расположенном в 1400 км от Украины.

На ЛПДС «Нурлино», как показывает Google maps, есть 24 нефтяных резервуара диаметром около 46 м. Ориентировочные координаты объекта «Транснефть» под Уфой — 54.79643, 55.54504.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com