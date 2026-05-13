Wildberries и Ozon теперь под жестким контролем

Wildberries и Ozon теперь под жестким контролем1
- 13.05.2026, 10:50
Компании признали доминантами.
В Беларуси решили усилить государственный контроль сразу над несколькими крупными компаниями. Основанием для этого стал анализ рынка интернет-площадок и системы учета почтовых отправлений, проведенный МАРТ Беларуси.
По итогам проверки в Государственный реестр доминирующих субъектов включили ООО «ИМВБРБ» — официальное юридическое лицо Wildberries в Беларуси. Компанию признали доминирующим игроком на рынке услуг интернет-площадок.
Такой же статус получила группа компаний Ozon, представленная через ООО «Интернет Решения» в России и ООО «ОЗОН Маркет Бел» в Беларуси.
Кроме того, в реестр внесли и Белпочту. Предприятие признали доминирующим участником рынка услуг по предоставлению доступа к системе учета и хранения данных о перемещении регистрируемых почтовых отправлений.
Включение в реестр означает, что государство получает дополнительные инструменты контроля за ценообразованием таких компаний. В частности, МАРТ сможет более тщательно отслеживать, как формируются и применяются тарифы.
Сам реестр действует уже много лет и включает организации, которые, по оценке ведомства, занимают слишком сильные позиции в своих сегментах и способны существенно влиять на рыночную ситуацию.
По информации министерства, сейчас в этом списке находится около 900 организаций.
Ранее, в конце апреля, в реестр были внесены beCloud, АВЕСТ и Авест-Системс.
А в начале мая доминирующим игроком на рынке диспетчерских услуг такси признали сервис Яндекс Go.