Wildberries и Ozon теперь под жестким контролем 1 13.05.2026, 10:50

Компании признали доминантами.

В Беларуси решили усилить государственный контроль сразу над несколькими крупными компаниями. Основанием для этого стал анализ рынка интернет-площадок и системы учета почтовых отправлений, проведенный МАРТ Беларуси.

По итогам проверки в Государственный реестр доминирующих субъектов включили ООО «ИМВБРБ» — официальное юридическое лицо Wildberries в Беларуси. Компанию признали доминирующим игроком на рынке услуг интернет-площадок.

Такой же статус получила группа компаний Ozon, представленная через ООО «Интернет Решения» в России и ООО «ОЗОН Маркет Бел» в Беларуси.

Кроме того, в реестр внесли и Белпочту. Предприятие признали доминирующим участником рынка услуг по предоставлению доступа к системе учета и хранения данных о перемещении регистрируемых почтовых отправлений.

Включение в реестр означает, что государство получает дополнительные инструменты контроля за ценообразованием таких компаний. В частности, МАРТ сможет более тщательно отслеживать, как формируются и применяются тарифы.

Сам реестр действует уже много лет и включает организации, которые, по оценке ведомства, занимают слишком сильные позиции в своих сегментах и способны существенно влиять на рыночную ситуацию.

По информации министерства, сейчас в этом списке находится около 900 организаций.

Ранее, в конце апреля, в реестр были внесены beCloud, АВЕСТ и Авест-Системс.

А в начале мая доминирующим игроком на рынке диспетчерских услуг такси признали сервис Яндекс Go.

