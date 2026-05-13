«Вариантов у Путина фактически не осталось» 13.05.2026, 11:31

Владимир Огрызко

Кремль столкнулся с новым вызовом из-за войны.

Российское руководство оказалось перед сложным выбором из-за затяжной войны против Украины и ухудшения экономической ситуации. У Кремля все меньше возможностей продолжать боевые действия без серьезных последствий для государства.

В то же время международная ситуация также не играет в пользу России. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он заявил, что у президента России Владимира Путина фактически не осталось вариантов для продолжения войны без критических потерь.

По его словам, в России снова обсуждают возможность мобилизации 300 тысяч человек, однако реализация такого сценария является крайне проблемной с финансовой точки зрения.

«Чтобы подготовить одного мобилизованного, российский бюджет должен потратить примерно 56 тысяч долларов. Если умножить 300 тысяч на 56 тысяч, то получается очень значительная сумма. И этих денег у России сейчас просто физически нет», – пояснил эксперт.

Дипломат подчеркнул, что новая волна мобилизации будет иметь не только прямые бюджетные расходы, но и серьезные экономические последствия.

«То есть идти таким путем означает еще сильнее загонять российскую экономику в ступор. Ведь это же 300 тысяч мужчин, которые где-то работают. Это не только маргиналы или алкоголики. Это люди, которых придется забрать из экономики. И если добавить прямые расходы к экономическим потерям, то получается астрономическая сумма, которой Россия просто не имеет», – сказал Огрызко.

Он также обратил внимание на рост возможностей украинских Сил обороны и ухудшение международного положения России.

«Украинские Силы обороны ежедневно наращивают свои возможности. И уже сейчас становится очевидно, что спрятаться будет негде», – уверен дипломат.

Он добавил, что внешнеполитическая ситуация также складывается не в пользу Кремля.

«То есть перспектива выглядит так: либо война прекращается сейчас, либо российская экономика будет фактически уничтожена. И международная ситуация тоже складывается не в пользу Кремля. Трамп не может помочь, Европа не хочет уступать, Украина давит. Ну и куда деваться?» – сказал Огрызко.

В то же время Огрызко считает, что сейчас у Путина еще остаются определенные шансы завершить войну с относительно приемлемыми для себя последствиями.

«Поэтому тенденция к завершению войны выглядит очевидной. Причем пока для Путина еще остаются определенные шансы на то, что это завершение будет для него хотя бы относительно приемлемым. Но может случиться и так, что последствия будут уже абсолютно неприемлемыми. Поэтому чем дольше он будет держаться за нынешнюю линию, тем хуже будут последствия», – резюмировал он.

