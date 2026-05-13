Испания призвала создать единую армию Евросоюза 2 13.05.2026, 12:16

Европа больше не может полностью полагаться на Вашингтон.

Испания призвала страны Евросоюза создать единую европейскую армию на фоне растущего недоверия к США и опасений по поводу будущего НАТО, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он говорит, что Европа больше не может полностью полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности. «Мы не можем просыпаться каждое утро и гадать, что США сделают дальше», — заявил Альбарес перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет Politico.

По словам главы испанского МИД, европейским странам необходимо создать собственные военные силы и общую систему обороны, чтобы быть готовыми к возможным угрозам со стороны России и других государств. Альбарес считает, что создание европейской армии не должно рассматриваться как альтернатива или угроза НАТО. «Если НАТО больше не обеспечивает ту степень защиты, что раньше, значит, европейцы должны делать больше сами», — отметил министр.

Политика администрации Дональда Трампа вызывает у Европы серьезные сомнения в американской поддержке. Поводом для усиления напряженности стали заявления Трампа о необходимости сократить военное присутствие в Германии и упреки в адрес НАТО. Президент США неоднократно критиковал союзников по альянсу и допускал возможность выхода Вашингтона из НАТО. Министр иностранных дел Испании заявил, что новый международный кризис подтолкнул ЕС к большей стратегической независимости.

Испания остается одним из самых жестких критиков американской политики на Ближнем Востоке. Мадрид отказал американским военным самолетам в доступе к своим базам для операций в Иране, что вызвало резкое недовольство со стороны Дональда Трампа.

