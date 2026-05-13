В Киеве прогремели взрывы 13.05.2026, 12:30

Дроны подлетают к столице Украины с севера.

В Киеве днем 13 мая слышны взрывы на фоне атаки российских беспилотников. В городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram и Воздушные силы ВСУ.

По данным ПС, в направлении Киева движутся вражеские беспилотники с севера.

«Киев - БпЛА в направлении города с севера», - говорится в сообщении.

Мэр столицы заявил о работе противовоздушной обороны по воздушным целям противника.

«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА», - говорится в сообщении.

Кличко призвал жителей не покидать укрытий и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

По состоянию на 12:07 карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com