13 мая 2026, среда, 13:16
В Киеве прогремели взрывы

  • 13.05.2026, 12:30
Дроны подлетают к столице Украины с севера.

В Киеве днем 13 мая слышны взрывы на фоне атаки российских беспилотников. В городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram и Воздушные силы ВСУ.

По данным ПС, в направлении Киева движутся вражеские беспилотники с севера.

«Киев - БпЛА в направлении города с севера», - говорится в сообщении.

Мэр столицы заявил о работе противовоздушной обороны по воздушным целям противника.

«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА», - говорится в сообщении.

Кличко призвал жителей не покидать укрытий и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

По состоянию на 12:07 карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид.

