В Киеве прогремели взрывы
- 13.05.2026, 12:30
Дроны подлетают к столице Украины с севера.
В Киеве днем 13 мая слышны взрывы на фоне атаки российских беспилотников. В городе работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram и Воздушные силы ВСУ.
По данным ПС, в направлении Киева движутся вражеские беспилотники с севера.
«Киев - БпЛА в направлении города с севера», - говорится в сообщении.
Мэр столицы заявил о работе противовоздушной обороны по воздушным целям противника.
«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА», - говорится в сообщении.
Кличко призвал жителей не покидать укрытий и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
По состоянию на 12:07 карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид.