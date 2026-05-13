Леонид Судаленко: Белорусы отказываются слушать ложь 13.05.2026, 13:43

Правозащитник рассказал, что стоит за новой кампанией режима против «тунеядцев».

«Тунеядцы» продолжают сопротивляться давлению режима. Почему белорусы не спешат устраиваться на работу, а число вакансий в стране продолжает расти? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко:

— Дефицит кадров, как я считаю, объясняется в том числе большой миграцией после 2020 года. Из Беларуси уехало очень много людей. По некоторым оценкам, страну покинули более миллиона человек. Причем уехали самые активные люди — экономически активные. Я имею в виду людей в возрасте 20, 30, 40 лет. Это же не пенсионеры и не дети. Поэтому дефицит кадров в стране действительно есть.

Почему люди не спешат возвращаться на работу? Я бы сказал, что одна из главных причин — низкие заработки. Сегодня каждый понимает: достаточно переехать за границу, в Польшу или Литву, и там зарплаты будут уже в несколько раз выше.

Очень часто можно услышать от белорусских медиков, которые переехали, например, в Польшу, что там их заработки очень высокие, если сравнивать с белорусскими. Но это касается не только врачей. Это касается и водителей, и обычных работников. Я имею в виду, что в Европе высокие заработки доступны не только специалистам, но и людям простых профессий. А белорусам, кстати, довольно легко найти работу в странах Евросоюза и работать там.

Еще одна причина — тотальный контроль на предприятиях, который существует сегодня. Это и идеологические установки, и идеологическое давление. Людям это тоже не нравится. Сегодня у них есть интернет, они понимают, что происходит.

Люди понимают, чей Крым и кто напал на Украину. Они знают ответы на эти вопросы. И когда идеолог приходит и рассказывает, что Крым российский, люди понимают, что это ложь. Они не хотят это слушать.

Кроме того, существует страх доносов и проверок на предприятиях. Чтобы выжить, на тебя будут доносить: шаг влево, шаг вправо, подписался не на тот ресурс — и тебя сразу сдадут. Против человека могут сразу возбудить уголовное дело.

Потому что это принудительное давление, а от него лояльности не будет. Власть как раз пытается заставить белорусов быть лояльными.

Из-за всех этих факторов, мне кажется, люди и не спешат идти работать на государство. Они ищут другие возможности быть самостоятельными, чтобы их не контролировали.

— Почему режиму Лукашенко так важна эта борьба с «тунеядцами» и почему он подключает к ней все новые силы?

— Я считаю, что это не экономика. Борьба с «тунеядцами» — это не про экономику.

В первую очередь, это контроль над гражданами. Государству, конечно, нужны налоги и рабочая сила. Но прежде всего ему нужен контроль над людьми.

Лукашенко очень испугался в 2020 году. Мы видели его растерянность, видели все, что происходило тогда. И теперь он, конечно, всеми силами старается не допустить, чтобы люди снова вышли из-под контроля, как это было в 2020 году.

