В Беларуси — рекордный кадровый голод 23 22.02.2026, 20:39

8,884

Максимум вакансий за годы независимости.

В Беларуси в прошлом году наблюдалась самая острая нехватка работников за весь период независимости. Это следует из базы данных Белстата, заметило «Зеркало».

В 2025 году на рынке труда был рекордный дефицит работников, судя по заявленному нанимателями числу вакансий — 163 794.

Число свободных рабочих мест, на которые искали новых специалистов, увеличивалось в конце 2010-х, достигнув пика в 2019-м — 83 571. Годом позже количество вакансий снизилось до 71 995. А потом начало расти более интенсивными темпами.

В результате с 2020 по 2025 год количество заявленных вакансий увеличилось более чем в два раза.

