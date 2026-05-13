«Запахи — отдельная тема» 2 13.05.2026, 15:01

Жители Минска рассказали, что происходит с общественным транспортом.

Минчане жалуются в Threads на работу общественного транспорта столицы. Многие обращают внимание на духоту и переполненность, отсутствие кондиционеров и грязь, заметил сайт Charter97.org.

«Общественный транспорт Минска это какой-то отдельный ад, — пишет минчанка под ником tatsianasnrk. — Будем ехать в троллейбусе, в котором от духоты запотели абсолютно все окна, дышать нечем от слова «совсем», половина едет в зимних куртках, и обязательно одно открытое окно закроет какой—то пассажир потому что ему дует!»

«Я как—то написала пост, что люди в плюс 20 не открывают окна, так мне еще и «напихали в панаму», — пишет murki_love. — Я с вами очень согласна. Окна потные, люди потеют, в куртках и никто на проветривание откроет».

«Хоть кто-то это сказал, захожу в троллейбус — вонь, жара. Сидят все закутанные по самые уши, окна закрыты, — пишет miron86970. — Нельзя открыть: не пролезть через эту толпу».

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что при работающем кондиционере окна должны быть закрыты, однако им ответили, что проблема не столько в температуре воздуха, сколько в «его отсутствии».

«Дышать, бывает, просто нечем! А запахи — отдельная тема. Кондиционеров в половине автобусов вообще нет. А во второй половине они не работают», — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи поделились советами о том, как бороться за свежий воздух в транспорте:

— Я думала, что я одна такая! Оказывается мы не одиноки! Сегодня зашла в такой потный автобус, сразу открыла форточку и кайфовала.

— Я как—то ехала в +25 днем в электричке. Людей почти нет. Окна открыты. Приходит бабушка, закрывает окно и садится именно напротив меня. Я говорю: зачем? Отвечает: мне дует в голову! Открываю окно снова. Подхожу к ней, чуть не на коленки сажусь, наклоняюсь до ее головы, говорю: я проверила, тут не дует. Дальше ехала молча.

— Именно поэтому уже больше 11 лет там не езжу. Иногда приходит мысль пересесть на него, это ж какая экономия, но потом один раз прокачусь и понимаю: нет, правильно, что выбираю личный транспорт. Общественный транспорт меняется, совершенствуется, а люди так и остались теми, кому в +23 холодно, надо закрыть все окна, а ты весь мокрый, потный, голова от духоты кружится.

