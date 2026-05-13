13 мая 2026, среда, 15:45
Польша подняла боевую авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

  • 13.05.2026, 15:29
Фото: Filip Modrzejewski

В небе работают истребители.

В среду, 13 мая, Польша «мобилизовала необходимые силы» на фоне масштабного удара России по украинским регионам.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что такое решение было принято в связи с применением Россией большого количества беспилотных летательных аппаратов.

«В режиме боевого дежурства работают истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности», – подчеркнули польские военные.

В Польше подчеркнули, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны.

В этот день военная разведка предупреждала, что Россия начала против Украины новую комбинированную воздушную атаку, которая может быть продолжительной.

Польша поднимала авиацию из-за российского удара по украинским регионам 25 апреля.

