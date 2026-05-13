Ученые назвали важный для благополучия психологический навык
- 13.05.2026, 16:24
Пора отходить от шаблонов.
Психологическая гибкость становится одним из ключевых факторов сохранения здоровья и устойчивости в условиях растущего стресса и неопределенности, утверждают специалисты в области психологии, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Речь идет о способности человека адаптировать свои мысли, эмоции и поведение в ответ на трудности, а не застревать в привычных реакциях. Исследования показывают, что такая гибкость помогает снижать уровень тревожности, депрессии и других психических расстройств, а также улучшает общее качество жизни.
Концепция психологической гибкости активно развивается в рамках «третьей волны» когнитивно-поведенческой терапии, где особое внимание уделяется осознанности и принятию эмоций вместо их подавления или постоянной борьбы с ними.
Эксперты отмечают, что в стрессовых ситуациях люди часто действуют автоматически, реагируя привычными шаблонами. Однако такие «реакции» могут ограничивать способность принимать взвешенные решения. Психологическая гибкость, напротив, помогает расширить набор возможных ответов на стресс и выбирать более эффективные стратегии поведения.
Практики развития гибкости включают осознанность, дыхательные техники, принятие эмоций и умение делать паузу перед реакцией. Исследования также показывают, что люди с более высоким уровнем психологической гибкости лучше справляются с нагрузками в разных группах — от медиков и полицейских до ветеранов и пациентов с хроническими заболеваниями.
Специалисты подчеркивают, что умение «не застревать» в одной модели мышления становится важным навыком современного мира, где стрессовые факторы — от экономики до глобальных кризисов — становятся все более непредсказуемыми.