Эксперт: Нанесение ударов по западу Украины могло координироваться из Беларуси 8 13.05.2026, 17:18

Александр Мусиенко

Есть еще одна особенность сегодняшней атаки.

Россия стала активнее использовать территорию Беларуси для управления ударными дронами во время нынешней массированной атаки на запад Украины. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Военнослужащий отметил, что во время так называемого «трехдневного перемирия» 9-11 мая, которое Россия тоже нарушала, она значительно реже применяла ударные дроны типа «Шахед» и другие типы дронов, поскольку накапливала их.

«Этот накопительный эффект они сейчас используют для того, чтобы растягивать атаки. Возможно, если бы перемирия не было, и были бы атаки, в том числе и 9 мая по территории России, Россия нанесла бы ответный удар, но меньшим количеством, ведь она не накопила бы за эти три дня. Но они накапливали, и сейчас мы видим атаки», – отметил Мусиенко.

При этом еще одна особенность нынешней массированной атаки заключается в том, что российские ударные дроны сейчас, вероятно, могут управляться с территории Беларуси.

«Очевидно, что та информация, которая была еще ранее о том, что Россия использует военную инфраструктуру Беларуси, – она использует это не просто так и, вероятно, устанавливает на территории Беларуси антенны и ретрансляторы, которые обеспечивают непосредственно движение дронов», – сообщил эксперт.

Он отметил, что многие из тех дронов, которые сейчас атакуют запад Украины, летели через северо-запад вблизи границы с Беларусью.

«Соответственно, это как раз из-за того, что Россия явно активнее начинает использовать территорию Беларуси для того, чтобы осуществлять такие атаки именно на запад нашей страны», – подчеркнул Мусиенко.

По словам эксперта, еще одной особенностью сегодняшних ударов стала атака на Закарпатье. Нельзя исключать, что ранее оно не было объектом частых массированных ударов из-за каких-то договоренностей россиян с предыдущим венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

«Но я бы все-таки сказал, что это просто попытка расширить масштаб ударов, попытка дотянуться до тех мест, куда раньше, казалось бы, Россия дотягивалась реже. И это, собственно говоря, о том, чтобы просто расширить географию ударов», – отметил Мусиенко.

