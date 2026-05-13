Российская нефть застряла в портах 1 13.05.2026, 17:52

Экспорт российской нефти резко сократился после перебоев в работе ключевого порта Новороссийск на Черном море. Причиной стали предупреждения о возможных атаках дронов и сильный шторм, нарушившие погрузку танкеров, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Bloomberg, за неделю из Новороссийска вышел только один танкер с нефтью. В результате общий объем морского экспорта России снизился до 3,13 млн баррелей в сутки против 3,84 млн неделей ранее.

В начале недели в городе несколько раз объявляли угрозу атак беспилотников. Такие предупреждения обычно приводят к остановке работы терминалов и задержкам погрузки. Дополнительные проблемы создала плохая погода и сильный ветер.

Снижение поставок ударило по доходам Кремля. Средняя стоимость российского сорта Urals снова начала падать, а скидка к мировому эталону Brent выросла почти до 24 долларов за баррель.

За последние четыре недели экспортная выручка России от морских поставок нефти сократилась с 2,43 млрд до 2,34 млрд долларов в неделю. Только за последнюю неделю потери составили около 640 млн долларов.

Несмотря на это, Россия остается крупным поставщиком нефти в Азию. Основные объемы по-прежнему направляются в Китай и Индию, хотя все больше танкеров скрывают конечные пункты назначения. Аналитики отмечают, что суда часто указывают промежуточные маршруты через Суэцкий канал или вообще отключают системы отслеживания.

Эксперты считают, что перебои в Новороссийске показывают уязвимость российской нефтяной инфраструктуры на фоне войны и растущей угрозы атак беспилотников.

