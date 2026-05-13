закрыть
13 мая 2026, среда, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская нефть застряла в портах

1
  • 13.05.2026, 17:52
  • 1,150
Российская нефть застряла в портах

Тактика ВСУ приносит свои плоды.

Экспорт российской нефти резко сократился после перебоев в работе ключевого порта Новороссийск на Черном море. Причиной стали предупреждения о возможных атаках дронов и сильный шторм, нарушившие погрузку танкеров, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Bloomberg, за неделю из Новороссийска вышел только один танкер с нефтью. В результате общий объем морского экспорта России снизился до 3,13 млн баррелей в сутки против 3,84 млн неделей ранее.

В начале недели в городе несколько раз объявляли угрозу атак беспилотников. Такие предупреждения обычно приводят к остановке работы терминалов и задержкам погрузки. Дополнительные проблемы создала плохая погода и сильный ветер.

Снижение поставок ударило по доходам Кремля. Средняя стоимость российского сорта Urals снова начала падать, а скидка к мировому эталону Brent выросла почти до 24 долларов за баррель.

За последние четыре недели экспортная выручка России от морских поставок нефти сократилась с 2,43 млрд до 2,34 млрд долларов в неделю. Только за последнюю неделю потери составили около 640 млн долларов.

Несмотря на это, Россия остается крупным поставщиком нефти в Азию. Основные объемы по-прежнему направляются в Китай и Индию, хотя все больше танкеров скрывают конечные пункты назначения. Аналитики отмечают, что суда часто указывают промежуточные маршруты через Суэцкий канал или вообще отключают системы отслеживания.

Эксперты считают, что перебои в Новороссийске показывают уязвимость российской нефтяной инфраструктуры на фоне войны и растущей угрозы атак беспилотников.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин