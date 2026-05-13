13 мая 2026, среда, 18:48
Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы во время атаки на Украину

  • 13.05.2026, 18:08
Над частью страны власти закрыли небо.

13 мая российский «Шахед» нарушил воздушное пространство Молдовы во время массированной атаки РФ на западные области Украины. Об этом сообщило Минобороны Молдовы.

После этого в северной и центральной части страны закрыли небо.

«Министерство обороны сообщает, что в результате массированной атаки беспилотников Российской Федерации на Украину, в среду, 13 мая, в 16:00, беспилотник пересек государственную границу Республики Молдова со стороны Могилев-Подольского, на Виннитчине, в направлении села Саука, Окницкий район. Данные предоставила Служба воздушных операций Национальной армии. В 16:05 беспилотник был замечен местными жителями над городом Бельцы, он двигался по траектории полета в направлении Унгенского района.

Позже, в 16:19, беспилотный летательный аппарат был обнаружен системами наблюдения за воздушным пространством Национальной армии в городе Лапу-Ульна, Хинчешский район, в 16:23 — в окрестностях города Карпинени, Хинчешский район, сохраняя направление к южной части страны», — указано в заявлении.

Впоследствии в 16:55 российский беспилотник снова появился на экране радара в районе Колибаши, р-н Кагул, в 16:58 — пересек ущелье Прут, р-н Кагул, после чего исчез с экрана радара в районе Джурджуле-Кахти.

В 16:59 воздушное пространство в северных и центральных районах Молдовы было вновь открыто.

