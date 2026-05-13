В Латвии хотят запретить все автобусные перевозки в Беларусь 4 13.05.2026, 18:56

Запретить все автобусные перевозки в Беларусь и Россию предлагают в Латвии. Соответствующие законопроекты продвигает Министерство транспорта страны, пишет Delfi.

В настоящее время перевозчикам запрещено осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки на автобусах через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Теперь это ограничения хотят распространить и на регулярные маршруты.

В Минтрансе Латвии объяснили предложенные меры заботой о безопасности. В ведомстве отметили, что регулярные рейсы в Беларусь и Россию «повышает риск того, что граждане Латвии столкнутся с ситуациями влияния и вербовки».

Ранее регулярные перевозчики столкнулись с трудностями на литовском направлении. С 3 мая 2026 года в стрене вступили в силу поправки к Закону «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины». Они продлили действующие санкции в отношении России и Беларуси и ввели новые.

Одно из нововведений коснулось топлива. Теперь ввозить из Беларуси или России топливо в стандартных баках транспортных средств запрещено, если его объем превышает 200 литров. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Как сообщала Таможня Литвы, при обнаружении превышения нормы в 200 литров транспортное средство не будет допущено на территорию Литвы и Евросоюза и будет развернуто обратно в страну выезда. В случае несогласия водителя с таким решением к нему могут быть применены санкции, предусмотренные ст. 515 Кодекса об административных правонарушениях, включая возможный арест транспортного средства.

