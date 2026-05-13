30-метровый астероид пролетит у Земли ближе, чем Луна 2 13.05.2026, 19:38

1,046

Названа дата.

Недавно обнаруженный астероид приблизится к Земле в понедельник, 18 мая, пролетев на расстоянии около 90 тыс. км, сообщает ABC News. Это расстояние составляет около четверти дистанции, отделяющей Луну от Земли.

Объект, получивший обозначение 2026 JH2, был замечен всего несколько дней назад астрономами из пяти обсерваторий, в числе которых обсерватория Фарпойнт в Канзасе и обсерватория Маунт-Леммон в Аризоне. По оценкам Лаборатории реактивного движения NASA, размер небесного тела составляет примерно от 15 до 30 м. Астероид относят к классу околоземных объектов «Аполлон».

«Эти астероиды имеют орбиту, которая больше, чем орбита Земли вокруг Солнца, и их траектория пересекает орбиту Земли», — отметили в NASA.

В настоящее время ученые продолжают уточнять орбиту и физические характеристики небесного тела. Текущие расчеты показывают, что риск столкновения астероида с Землей отсутствует.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com