30-метровый астероид пролетит у Земли ближе, чем Луна

Недавно обнаруженный астероид приблизится к Земле в понедельник, 18 мая, пролетев на расстоянии около 90 тыс. км, сообщает ABC News. Это расстояние составляет около четверти дистанции, отделяющей Луну от Земли.

Объект, получивший обозначение 2026 JH2, был замечен всего несколько дней назад астрономами из пяти обсерваторий, в числе которых обсерватория Фарпойнт в Канзасе и обсерватория Маунт-Леммон в Аризоне. По оценкам Лаборатории реактивного движения NASA, размер небесного тела составляет примерно от 15 до 30 м. Астероид относят к классу околоземных объектов «Аполлон».

«Эти астероиды имеют орбиту, которая больше, чем орбита Земли вокруг Солнца, и их траектория пересекает орбиту Земли», — отметили в NASA.

В настоящее время ученые продолжают уточнять орбиту и физические характеристики небесного тела. Текущие расчеты показывают, что риск столкновения астероида с Землей отсутствует.

