ВСУ сбили один из самых дорогих беспилотников РФ 1 13.05.2026, 19:51

Видеофакт.

Операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили редкий и один из самых дорогих российских беспилотников — «Мерлин-ВР» — на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведывательный БПЛА был сбит пилотами пограничного подразделения «Феникс».

«Мерлин-ВР» был представлен российским Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий в 2021 году и считается довольно редкой целью.

По открытым данным, стоимость комплекса может превышать $300 тысяч.

Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также для обнаружения позиций, корректировки огня и наблюдения за перемещением сил и техники.

