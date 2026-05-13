ВСУ сбили один из самых дорогих беспилотников РФ

ВСУ сбили один из самых дорогих беспилотников РФ1
- 13.05.2026, 19:51
Видеофакт.
Операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили редкий и один из самых дорогих российских беспилотников — «Мерлин-ВР» — на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведывательный БПЛА был сбит пилотами пограничного подразделения «Феникс».
«Мерлин-ВР» был представлен российским Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий в 2021 году и считается довольно редкой целью.
По открытым данным, стоимость комплекса может превышать $300 тысяч.
Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также для обнаружения позиций, корректировки огня и наблюдения за перемещением сил и техники.