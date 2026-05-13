Bloomberg: НАТО пригласит на саммит в Анкаре четыре страны Персидского залива 13.05.2026, 20:10

НАТО планирует пригласить на саммит в Анкаре представителей Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти страны участвуют в Стамбульской инициативе о сотрудничестве НАТО со странами Ближнего Востока, но не входят в сам блок.

Один из собеседников Bloomberg связал решение пригласить страны Персидского залива с планами НАТО по укреплению южного фланга. Кроме того, руководство блока рассматривает приглашение Украины и стран Индо-Тихоокеанского региона. Однако они примут участие не в основной сессии саммита, а в дополнительных мероприятиях, уточнили источники агентства.

Саммит пройдет 7–8 июля. Как и в прошлом году, он пройдет в сокращенном формате. Руководство НАТО также обсуждает отказ от ежегодных саммитов, но в НАТО нет консенсуса по этому вопросу, добавили источники Bloomberg.

