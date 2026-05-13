На границе Беларуси усилили санитарный контроль

  • 13.05.2026, 20:59
В ожидании хантавируса.

В Беларуси приняли меры по недопущению хантавируса на территорию страны. Подробности сообщили в Telegram-канале Минздрава.

На территориях Европы и Азии отсутствует переносчик болезни Andes virus – длиннохвостый рисовый хомячок. А ВОЗ оценивает риск от инфекции для населения планеты как низкий.

В Минздраве заявили, что в Беларуси отсутствует вероятность формирования потенциала для ее распространения. Хотя там и следят за ситуацией, связанной со вспышкой инфекции на круизном лайнере MV Hondius, который направлялся из Аргентины в Кабо-Верде.

Поэтому ведомством было принято решение усилить санитарно-карантинный контроль лиц, которые прибывают на белорусские погранпереходы.

Вместе с тем уже зафиксирован случай заражения в соседней Польше. Заболевший был помещен на карантин.

