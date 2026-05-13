Конгресс США оценил стоимость «Золотого купола»3
- 13.05.2026, 21:17
Сумма впечатляет.
Создание американской системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» обойдется в $1,2 трлн. Это следует из доклада Бюджетного управления конгресса США.
До этого предполагалось, что стоимость проекта составит не более $185 млрд. В докладе ведомства отмечается, что в проекте Пентагона не предоставлены подробности о том, какие именно платформы и в каком количестве войдут в архитектуру «Золотого купола».
Управление отмечает, что, несмотря на высокие затраты, предполагаемая архитектура системы будет способна противостоять лишь ограниченной атаке, но не крупномасштабной.