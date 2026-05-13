Конгресс США оценил стоимость «Золотого купола» 3 13.05.2026, 21:17

1,094

Иллюстрационное фото

Сумма впечатляет.

Создание американской системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» обойдется в $1,2 трлн. Это следует из доклада Бюджетного управления конгресса США.

До этого предполагалось, что стоимость проекта составит не более $185 млрд. В докладе ведомства отмечается, что в проекте Пентагона не предоставлены подробности о том, какие именно платформы и в каком количестве войдут в архитектуру «Золотого купола».

Управление отмечает, что, несмотря на высокие затраты, предполагаемая архитектура системы будет способна противостоять лишь ограниченной атаке, но не крупномасштабной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com