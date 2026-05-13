«Порту» готов подписать Левандовского в случае ухода из «Барселоны» 13.05.2026, 22:03

Роберт Левандовский

За польским форвардом следят еще ряд известных клубов.

Португальский «Порту» заинтересован в приобретении польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, сообщает Sky Sport.

По информации источника, португальцы ждут, когда 37‑летний форвард покинет «Барселону», прежде чем делать ему конкретное предложение. Также за Левандовским продолжают следить «Ювентус», «Милан» и несколько клубов из американской MLS и Саудовской Аравии.

Соглашение 37‑летнего Левандовского с «Барселоной» истекает в июне. В апреле сообщалось, что каталонский клуб предложил нападающему новый однолетний контракт, однако предложения других клубов оказались более выгодны в финансовом плане. Футболист не объявлял об окончательном решении покинуть «Барселону».

В текущем сезоне испанской Ла Лиги поляк провел 28 игр, забил 13 голов и отдал две результативных передачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com