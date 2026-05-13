Конгрессмены США обошли «блокаду» Джонсона для рассмотрения пакета помощи Украине 1 13.05.2026, 22:04

Законопроект о новой помощи Украине набрал необходимые 218 подписей для рассмотрения в Палате представителей США.

Об этом сообщает The New York Times.

Конгрессмен Кевин Кили поддержал так называемую петицию об освобождении, которая позволяет вынести документ на рассмотрение Палаты представителей в обход руководства республиканцев.

После его подписи инициатива получила минимально необходимую поддержку для запуска процедуры голосования.

Речь идет о законопроекте, который ранее представил конгрессмен от Нью-Йорка Грегори Микс.

Документ несколько месяцев не удавалось продвинуть, поскольку сторонникам проекта не хватало одного голоса.

Успех петиции также стал ударом по позициям спикера Палаты представителей Майка Джонсона, которому все сложнее удерживать контроль над республиканским большинством из-за внутренних разногласий в партии.

Конгрессмен Грегори Микс предложил выделить Украине 1,3 млрд долларов помощи в сфере безопасности.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность предоставления до 8 млрд долларов дополнительной поддержки в формате прямых займов.

Также инициатива включает финансирование пополнения запасов американского оружия, создание механизмов для послевоенного восстановления Украины и введение новых санкций против России и структур, поддерживающих российские военные действия.

Как отмечают американские законодатели, шансы на принятие документа пока остаются невысокими из-за сопротивления со стороны республиканцев и позиции президента Дональда Трампа.

При этом конгрессмен Кевин Кили объяснил свое решение поддержать инициативу необходимостью усилить позиции дипломатии.

Он заявил: «Недавние украинские достижения создали возможность для мира, но провал недавнего прекращения огня показывает, что для успеха дипломатии нужны рычаги влияния».

Американские СМИ отмечают, что использование петиции об освобождении считается одной из самых сложных процедур в Палате представителей, поскольку позволяет рядовым законодателям обойти руководство палаты.

На фоне продолжающихся дискуссий вокруг поддержки Киева конгрессмен Грегори Микс ранее критиковал Белый дом за недостаточное давление на Россию.

По его словам, «каждый день, когда администрация колеблется оказывать реальное давление на Россию и не поддерживает Украину, — это еще один день, когда украинские солдаты не получают необходимые им инструменты».

