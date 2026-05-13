МИД Венгрии вызвал посла России
- 13.05.2026, 21:56
Поводом стали удары беспилотников РФ по Закарпатской области на западе Украины.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала посла России в республике Евгения Станиславова. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Telex.
Встреча назначена на 11:00 (12:00 по Минску) 14 мая. Поводом стали удары российских беспилотников по Закарпатской области на западе Украины, заявил Мадьяр.
По словам премьер-министра, глава МИД Венгрии спросит российского посла о сроках окончания войны в Украине.