13 мая 2026, среда, 22:05
МИД Венгрии вызвал посла России

  • 13.05.2026, 21:56
Анита Орбан
Фото: REUTERS

Поводом стали удары беспилотников РФ по Закарпатской области на западе Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала посла России в республике Евгения Станиславова. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Telex.

Встреча назначена на 11:00 (12:00 по Минску) 14 мая. Поводом стали удары российских беспилотников по Закарпатской области на западе Украины, заявил Мадьяр.

По словам премьер-министра, глава МИД Венгрии спросит российского посла о сроках окончания войны в Украине.

