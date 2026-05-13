МИД Венгрии вызвал посла России 13.05.2026, 21:56

Анита Орбан

Фото: REUTERS

Поводом стали удары беспилотников РФ по Закарпатской области на западе Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала посла России в республике Евгения Станиславова. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Telex.

Встреча назначена на 11:00 (12:00 по Минску) 14 мая. Поводом стали удары российских беспилотников по Закарпатской области на западе Украины, заявил Мадьяр.

По словам премьер-министра, глава МИД Венгрии спросит российского посла о сроках окончания войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com