ГАИ усилит контроль за этим видом транспорта на неделю 13.05.2026, 21:33

Кто под прицелом.

С 14 по 20 мая сотрудники ГАИ проведут по всей Беларуси рейды для профилактики ДТП с участием грузового транспорта, сообщает газета «Светлы шлях».

Контроль усилят в отношении водителей и транспортных средств организаций и предприятий.

Инспекторы в том числе проверят состояние большегрузов.

Как уточняет портал pristalica.by, особое внимание уделят техническому надзору за состоянием авто, надежности крепления грузов, технике, которая возит опасное и тяжеловесное.

ГАИ призывает водителей грузового транспорта соблюдать правила, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию.

Перед началом движения и в пути следования нужно смотреть за положением груза, чтобы он не сместился и не выпал после этого на дорогу.

Одной из актуальных проблем остается также вопрос парковки грузового транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют и это.

