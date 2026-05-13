ГАИ усилит контроль за этим видом транспорта на неделю
- 13.05.2026, 21:33
Кто под прицелом.
С 14 по 20 мая сотрудники ГАИ проведут по всей Беларуси рейды для профилактики ДТП с участием грузового транспорта, сообщает газета «Светлы шлях».
Контроль усилят в отношении водителей и транспортных средств организаций и предприятий.
Инспекторы в том числе проверят состояние большегрузов.
Как уточняет портал pristalica.by, особое внимание уделят техническому надзору за состоянием авто, надежности крепления грузов, технике, которая возит опасное и тяжеловесное.
ГАИ призывает водителей грузового транспорта соблюдать правила, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию.
Перед началом движения и в пути следования нужно смотреть за положением груза, чтобы он не сместился и не выпал после этого на дорогу.
Одной из актуальных проблем остается также вопрос парковки грузового транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют и это.