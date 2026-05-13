13 мая 2026, среда, 21:52
Литва и Тайвань намерены усилить сотрудничество

  • 13.05.2026, 21:43
Глава МИД Литвы раскрыл подробности.

После того как Министерство иностранных дел (МИД) в апреле представило Тайваньскому представительству план действий по укреплению экономического сотрудничества, ожидается, что в конечном итоге будет достигнут конструктивный, взаимовыгодный результат, говорит министр иностранных дел Кястутис Будрис, передает Delfi.

«Я очень хочу, чтобы этот процесс был успешным. С литовской стороны мы многое сделали, сотрудничали с различными институтами, мы рассматривали этот процесс открыто, реалистично и доброжелательно, понимая, что политические и государственные институты могут и должны помогать бизнесу устанавливать долгосрочные, взаимовыгодные партнерства», – заявил министр журналистам в среду.

«Я надеюсь, что мы сможем завершить этот процесс. В настоящее время ведется координация с тайваньской стороной. Когда будут результаты, я поделюсь ими. Я очень хочу верить, что они будут в том же духе, что и наши отношения – конструктивном», – подчеркнул он.

В конце апреля заместитель министра иностранных дел Литвы Видмантас Вербицкас и представители Министерства экономики и инноваций обсудили с главой Тайваньского представительства Констанс Ван подготовленный план действий по экономическому сотрудничеству между Литвой и Тайванем.

План предусматривает сотрудничество в таких областях, как высокие технологии, оборонная промышленность, финансы, полупроводники, наука и инновации, сельское хозяйство, правовое регулирование, а также совместные проекты в Украине.

Обе стороны договорились продолжить тесный диалог и в ближайшем будущем перейти к этапу реализации конкретных мер, чтобы гарантировать, что запланированные инициативы принесут ощутимую пользу экономикам Литвы и Тайваня, а также будут способствовать достижению общих стратегических целей.

В ходе встречи было решено завершить разработку плана к концу мая, а также были обсуждены возможные сроки реализации проекта, механизмы финансирования и участие институциональных партнёров. Подписать план планируется в начале июня.

После открытия Тайваньского представительства в Литве более четырёх лет назад были объявлены планы по развитию сотрудничества и привлечению крупных инвестиций в страну. Однако, по данным Министерства экономики и инноваций, хотя потоки прямых тайваньских инвестиций в страну за этот период значительно увеличились, их общий объём остаётся скромным.

Будрис ранее заявлял, что Литва переходит от декларативных ожиданий к конкретному плану, направленному на укрепление экономического сотрудничества с Тайванем, определение конкретных проектов и взаимной выгоды.

