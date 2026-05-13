Украинские десантники уничтожили танк, артиллерию, «Шахеды» и пехоту оккупантов на Купянском направлении
- 13.05.2026, 22:19
Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать противника на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ежедневная боевая работа украинских защитников включает ликвидацию живой силы врага, поражение техники, средств связи и разведки.
Особое внимание подразделения уделяют вражеским ударным БПЛА типа «Шахед» во время массированных атак противника.
Разведка, FPV-дроны, артиллерия и смежные подразделения работают в тесном взаимодействии, не оставляя противнику возможности безнаказанно действовать на направлении.
В частности, на кадрах уничтожено:
автомобильную технику;
мототехнику;
укрытия врага;
антенны;
артиллерию;
танк;
БПЛА «Шахед»;
российскую пехоту.