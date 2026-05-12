«Подтвердился тезис генерала Валерия Залужного» 12.05.2026, 13:13

Борислав Береза

ВСУ делают ставку на дроны.

Ряд западных изданий пишет о серьезных изменениях в войне в Украине: появляются признаки, что Россия теряет инициативу. ВСУ все чаще не только сдерживают наступление РФ, но и сами начинают навязывать Кремлю ход войны.

Действительно ли Украина сейчас перехватывает инициативу в войне? В чем это проявляется?

Эти вопросы сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Несколько дней назад полк «Азов» официально выложил видео, где показывает, как он контролирует дороги и пригороды Мариуполя своими дронами, уничтожая военную технику и объекты военного назначения.

Если посмотреть на карту, то даже по прямой это 120 километров. То есть фактически сегодня Украина, благодаря эффективным действиям военных и инновационным разработкам, научилась получать преимущество на поле боя через дроны. Это еще раз подчеркивает и подтверждает тезис генерала Валерия Залужного о том, что война переходит в технологическую фазу и необходимо все-таки заниматься дронами, наземно роботизированными комплексами, которые должны выполнять основной функционал на поле боя. Благодаря дронам и тому, что есть определенное преимущество в некоторых технологических моментах, ВСУ удается достигать положительного результата на поле боя.

Кроме того, нужно не забывать еще об одном моменте. У России действительно начались проблемы, и мобилизация начала хромать на обе ноги. До февраля 2026 года официально Россия признавала, что мобилизует в среднем 38–40–43 тысячи человек каждый месяц, которые подписывали контракты. В феврале впервые было 19 тысяч, в марте — 16 тысяч.

Это не 38 и не 40 тысяч. Если посчитать, что убитые, раненые и общие санитарные потери россиян составляют порядка 30–35 тысяч, то все законтрактованные не компенсируют тех, кого Россия теряет на поле боя. А если добавить сюда массовое самовольное оставление части (СОЧ) и серьезные проблемы с тем, что россияне сейчас не могут укомплектовать свои подразделения, то Украина впервые стала достигать паритета на поле боя.

Хотя у россиян есть в определенных местах продвижения, и это действительно так, но им это удается только благодаря тому, что на этих участках фронта Украине не хватает личного состава подразделений, которые могли бы держать там оборону. Но если компенсировать этот вопрос, а это можно сделать, решив проблему мобилизации, СОЧ и сроков службы, то тогда можно говорить о переломе в войне.

— Может ли новая ситуация вынудить Путина пойти на переговоры уже в ближайшее время?

— Путин сейчас может хотеть или не хотеть, но есть силы, которые могут принудить его к переговорам. Например, Китай.

Поэтому нужно внимательно следить за ближайшей встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая фактически становится Ялтой 2.0. И на этой «Ялте» будет решаться вопрос трех войн. Одна война — это Россия против Украины, еще одна война — в Иране, и потенциальная война — за Тайвань. Поэтому там будут рассматриваться новые форматы безопасности и переписываться условия, в которых сейчас находится мир.

Для Китая это необходимо по трем причинам. Первая — это репутационные плюсы, которые они получают: Америка не смогла добиться, а мы такие миротворцы, мы это сделаем. Вторая, и это тоже достаточно важно, — ожидание так называемого экономического чуда. Война в Украине и война в Иране не дают Китаю стать экономикой номер один в мире, а это четко прописано в плане Компартии Китая и является главной целью Си.

Третья, и это очень важно, — переформатирование мира для Китая. КНР активно хочет двигаться в сторону Европы, война в Украине блокирует возможность покупки портов в Марселе, Гамбурге и остальных местах, где они хотят их приобрести для получения контроля над логистическими цепочками. Напоминаю: Китай не воюет оружием, Китай воюет юанем. Поэтому Китай для своей торговой экспансии рассматривает перемирие как возможность.

Для США также есть причины, которые просто давят на Трампа и подталкивают его к тому, чтобы он тоже согласился с тем, что нужно решать эти три проблемы.

Первая причина — это, конечно же, выборы. 3 ноября пройдут выборы в США, и если Республиканская партия проиграет обе палаты парламента, то Трамп может получить не только импичмент, но и даже конец своего правления. Об этом многие говорят. Поэтому ему необходимо сейчас решение этой проблемы.

Вторая причина: все три войны — две реальные и одна потенциальная — несут угрозы мировой экономике. Решение этих проблем поможет Трампу и США решить свои экономические проблемы, которые есть.

Ну и третье — это также мечта Трампа о Нобелевской премии мира. Хотя многие считают, что это незначительный фактор, но окружение Трампа считает, что это одна из доминирующих мотиваций Трампа, поэтому он согласится.

Тут самое главное, чтобы никто из переговорщиков — ни Си, ни Трамп — не захотел просто передавить другого. Если они смогут договориться, как когда-то договорились в Ялте союзники в 1945 году, то тогда в ближайшее время мы увидим, как закручивается не только краник помощи для России, у которой экономика сейчас не в наилучшем состоянии и которая даже из-за поднятых цен на нефть не может компенсировать весь дефицит бюджета, но и как Китай будет настоятельно помогать Путину принять решение об окончании войны. И желание Путина здесь будет рассматриваться в последнюю очередь. Потому что если вдруг завтра прекратится отгрузка комплектующих для дронов, то Россия вынуждена будет пойти на такие условия. 99% комплектующих в России — из Китая.

Кстати, это же верно и по отношению к Украине. Надо понимать, что Китай является достаточно серьезным инструментом давления на принятие решения.

США могут точно так же доминировать и давить на Украину и Европу. Например, прекращением поставок ракет для Patriot или еще каким-либо иным способом. Поэтому в данный момент то, что будет происходить в Пекине, может иметь последствия для прекращения войны.

— Что еще может сделать Украина, чтобы сделать Путина более сговорчивым?

— Украина должна стабилизировать фронт. Если у россиян окончательно исчезнет продвижение на фронте, если он станет окончательно статичным и, к сожалению, надо признать, он уже превращается в окопную войну формата Первой мировой войны, то тогда у Путина не будет иных вариантов, кроме как переходить к переговорам.

Потому что он будет терять ресурс, будет терять своих солдат, будет терять технику, а продвижения не будет. В случае достижения этого результата война в еще более ускоренном режиме закончится.

