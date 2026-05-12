The Guardian: ВСУ заставили Путина говорить о перемирии 12.05.2026, 7:54

Кремль теряет инициативу.

Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины, возможно, приближается к завершению. Как отмечает The Guardian, это заявление вызывает вопросы, почему Кремль заговорил о возможном окончании конфликта именно сейчас — на фоне изменений на фронте и новых экономических вызовов.

Издание напоминает, что после неудачного украинского контрнаступления летом 2023 года Россия постепенно продвигалась вперед, захватывая новые территории. Несмотря на медленный темп наступления и высокие потери, создавалось впечатление, что Москва сохраняет стратегическую инициативу.

Однако в последние месяцы ситуация изменилась. Освобождение Украиной Купянск в декабре, который российская сторона ранее заявляла как захваченный, стало неожиданностью даже для западных военных аналитиков.

По данным издания, ограничение доступа российских войск к спутниковому интернету Starlink, а также проблемы с использованием Telegram помогли украинским силам вернуть часть утраченных позиций в Запорожской области.

Еще одним фактором называются потери российской армии. Украина утверждает, что за последние пять месяцев число убитых и раненых российских военных превысило объем нового набора.

Согласно украинским оценкам, в марте и апреле российская армия теряла около 35 тысяч человек ежемесячно, преимущественно в результате ударов беспилотников.

Экономист Янис Клуге, анализируя региональные бюджеты РФ, оценивает текущие темпы набора в 800–1000 человек в сутки, что составляет 24–30 тысяч человек в месяц. Эти данные косвенно подтверждаются заявлениями Дмитрия Медведева, который сообщал, что в первом квартале в армию записались более 80 тысяч человек.

Серьезное давление испытывает и российская экономика. Хотя рост мировых цен на нефть временно улучшил ситуацию, доходы Москвы остаются уязвимыми.

По данным Киевская школа экономики, нефтяные доходы России в марте достигли 19 млрд долларов против 9,8 млрд в феврале, став максимальными с осени 2023 года.

При этом удары украинских дальнобойных ракет и дронов по нефтяным объектам в Приморск и Усть-Луга существенно сократили объем экспорта.

По оценке аналитика Фонда Карнеги Сергея Вакуленко, суточный экспорт нефти снизился с 5,2 млн до 3,5 млн баррелей.

Эксперт отмечает, что высокие цены пока компенсируют снижение объемов поставок, однако ситуация может резко измениться, если США и Иран достигнут договоренности об открытии Ормузского пролива, что приведет к падению нефтяных котировок и новым проблемам для российской экономики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com