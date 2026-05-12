Лукашенко и последний спектакль Кремля 2 Орхан Драгаш

12.05.2026, 8:24

2,380

Фото: Reuters

Украина сделала то, чего не смогла добиться ни одна западная стратегия.

Ни одна разведслужба, ни один отчет НАТО и ни один западный анализ не обнажили реальное состояние сегодняшней России так, как это сделал нынешний парад 9 мая в Москве. Кремль попытался организовать демонстрацию силы, а получил нечто, гораздо больше похожее на гротеск. На позднесоветскую политическую реконструкцию — тот тип церемонии, где все присутствующие понимают, что система распадается, но протокол все еще соблюдается, потому что никто пока не набрался смелости первым встать и выйти из зала.

Именно такое впечатление оставила Красная площадь. Не величие и мощь, а усталость режима, которому больше нечего показать, кроме прошлого.

Россия выглядела как некогда аристократическая семья, которая все еще устраивает роскошные приемы в доме, из которого давно проданы серебряные приборы, картины и рояль, в то время как хозяин упрямо уверяет гостей, что все под контролем и что «временные трудности» скоро закончатся.

А Владимир Путин в этом спектакле выглядел именно тем, кем он сегодня и является — постаревшим авторитарным правителем, который войной против Украины сумел сделать то, чего Запад не мог добиться десятилетиями: собственными руками уничтожить миф о России как о неудержимой силе. И это его историческое наследие.

До февраля 2022 года Россия для значительной части мира по-прежнему представляла собой военную силу, вокруг которой строилась архитектура безопасности Европы. Западные аналитические оценки, политические расчеты и военные планы годами исходили из предположения, что Москва располагает армией, способной проводить быстрые и разрушительные операции практически против любого противника на европейском континенте. Страх перед Россией был одним из важнейших инструментов российской мощи.

Украина уничтожила этот механизм точнее, чем любые санкции или дипломатическая изоляция.

Мир увидел российские колонны, уничтоженные под Киевом. Увидел армию, которая уже четыре года ведет изнурительную войну за несколько километров территории. Увидел государство, которое покупает дроны у Ирана, боеприпасы у Северной Кореи и электронные компоненты через китайских посредников, одновременно пытаясь изображать геополитическую силу Европы.

Именно поэтому нынешний парад выглядел настолько неприятно для Кремля. Потому что за всей сценографией стало невозможно скрыть диспропорцию между пропагандой и реальностью.

Лучшим символом этого стал один Т-34.

Кремль хотел, чтобы этот танк символизировал преемственность исторической победы и российского величия. В реальности же он выглядел символом государства, у которого уже недостаточно современной техники, чтобы организовать даже собственное пропагандистское шоу без опоры на музейные экспонаты. Война, которая должна была продемонстрировать возрожденную мощь России, привела Москву к тому, что по Красной площади едет танк времен Второй мировой войны, пока современная техника уничтожается на украинских полях.

Это не демонстрация мощи великой державы. Это попытка скрыть стратегическое истощение за исторической символикой.

Взгляд на трибуны говорил почти столько же, сколько и сам военный парад.

Александр Лукашенко — человек, который давно перестал управлять государством и принял роль политического инвентаря Кремля — фигуры, которую при необходимости выносят на сцену, чтобы Путин мог показать, что к нему еще кто-то приезжает добровольно.

Роберт Фицо в Москве выглядел не как государственный деятель, меняющий европейскую политику, а как политический контрабандист дешевого вызова — достаточно громкий, чтобы дома выглядеть «суверенным», но слишком мелкий, чтобы в Кремле быть кем-то большим, чем полезным статистом в очередном путинском спектакле.

Тхонглун Сисулит — геополитический гигант из Юго-Восточной Азии, чье присутствие служило главным образом визуальным доказательством того, что Россия «не одна». Его появление на Красной площади имело примерно такое же геополитическое значение, как любительская театральная труппа на вручении «Оскара».

Султан Ибрагим — вероятно, единственный человек на трибунах, который выглядел так, будто приехал из дипломатического любопытства — чтобы собственными глазами увидеть, как выглядит империя, уменьшающаяся быстрее шерстяного свитера, выстиранного при девяноста градусах.

Центральноазиатские лидеры Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев вели себя как менеджеры компаний, ищущие нового инвестора и одновременно проверяющие, жив ли еще старик.

Милорад Додик — возможно, самое печальное доказательство того, насколько сузился политический горизонт Путина. Человек, который хотел решать судьбу Европы, сегодня принимает и демонстративно шествует рядом с политиком из одного энтитета Боснии и Герцеговины, не занимающим при этом никакой государственной должности, словно речь идет о встрече огромной международной важности.

А затем северокорейские статисты. Впервые по московскому асфальту маршировали солдаты, которые сегодня фактически служат человеческой валютой, которой Ким Чен Ын оплачивает российскую нефть и зерно. Их присутствие, возможно, является окончательным доказательством того, насколько деградировала «вторая армия мира» — до точки, где ядерная держава с имперскими амбициями импортирует человеческое мясо из самого мрачного подвала планеты, чтобы поддерживать войну, которая должна была длиться несколько недель.

Эта картина, возможно, лучше всего описывает, где сегодня находится путинская Россия.

Бывшая сверхдержава теперь демонстрирует военное сотрудничество с режимом Ким Чен Ына как доказательство международного влияния. Государство, которое десятилетиями пыталось убедить мир, что представляет собой цивилизационную альтернативу Западу, сегодня в военном плане зависит от одной из самых бедных и изолированных диктатур мира. Если бы во времена холодной войны кто-то сказал советским генералам, что Москва однажды будет демонстрировать северокорейских солдат на Красной площади как символ международной поддержки, он оказался бы под наблюдением КГБ как человек, распространяющий враждебную пропаганду.

Сегодня это политическая реальность Российской Федерации.

Особую иронию представляет тот факт, что нынешний парад фактически состоялся благодаря решению Киева в этот день не повышать уровень военных операций против Москвы. Владимир Зеленский издал президентский указ, который фактически позволил центральной российской государственной церемонии пройти без украинских ударов.

Трудно представить более жестокую демонстрацию изменения баланса сил.

Государство, которое планировало уничтожить Украину, сегодня зависит от украинского решения — будет ли его важнейшая государственная церемония превращена в хаос и панику.

Именно здесь становится виден весь масштаб исторического провала Путина.

Его целью было не только территориальное расширение. Целью было восстановление российской имперской психологии и возвращение времени, когда Европа подстраивала свою политику безопасности под Москву из страха перед ее мощью. Вместо этого война против Украины привела к совершенно противоположному эффекту.

За последние четыре года Украина сделала то, чего не смогла добиться ни одна западная стратегия сдерживания России со времен окончания холодной войны. Она разрушила миф, на котором Кремль строил свое международное влияние. Не только в военном смысле, но и психологически и политически. Она показала, что российская армия — не неудержимая сила, а система, отягощенная коррупцией, плохой логистикой, ошибочными расчетами и грубой ставкой на численность вместо качества. Она показала, что Россию можно остановить, истощить и унизить. Именно поэтому украинское сопротивление сегодня имеет гораздо более широкое значение, чем просто оборона территории. Украина защищала не только собственное государство. Она уничтожила политический спектакль о России, на котором Кремль десятилетиями строил страх, шантаж и влияние в Европе.

И, возможно, именно поэтому вчера Путин двигался по Красной площади с заметной осторожностью человека, который понимает, что больше не стоит во главе государства, которого боится мир, а возглавляет истощенную систему, пытающуюся выжить среди собственных лживых мифов. Человек, начавший войну в уверенности, что сломит Украину за несколько дней, сегодня выглядит как усталый и параноидальный старик, пытающийся сохранить перед миром иллюзию величия государства, реальные пределы силы которого были разрушены именно в Украине.

Четыре года назад Путин начал войну, чтобы снова превратить Россию в державу, которую мир опасается. На Красной площади он выглядел как постаревший правитель, отчаянно пытающийся сохранить спектакль силы, пока его армия истощается в Украине, экономика разрушается, союзники превращаются в политических статистов, международная репутация застревает между Тегераном и Пхеньяном, а само государство все больше напоминает уставшую ядерную державу, живущую советскими воспоминаниями и пропагандой.

И, возможно, именно это — самое тяжелое унижение для Кремля. Война, которой собирались запугать Европу, закончилась тем, что Украина на глазах у всего мира разрушила миф, без которого Россия больше не знает, как выглядеть великой державой.

Человек, который хотел менять границы мира, в итоге стал хозяином самого печального собрания, где главной достопримечательностью оказался старый танк Т-34 — такой же одинокий, как и его политика.

И это — настоящая картина России 2026 года: много истории, никакого будущего и гости, которые остаются только до тех пор, пока не принесут счет.

Орхан Драгаш, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com