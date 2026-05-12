Переломный день

Переломный день1
- Виктор Андрусив
- 12.05.2026, 8:52
Впервые российская армия не пыталась захватить что-либо к 9 мая.
Во многом именно это 9 мая стало переломным. От страха перед нашими ударами до отсутствия влиятельных лидеров на параде. Однако есть ещё одна интересная деталь, указывающая на перелом – впервые российская армия не пыталась захватить что-либо к Дню Победы.
Каждый год орки яростно пытались взять какой-то символический населенный пункт в качестве приза к 9 мая. В 22-м это должен был быть Мариуполь – взяли только 20 мая. В 23-м это должен был быть Бахмут – взяли только 20 мая. В 2024 году это должен был быть Часов Яр – формально до сих пор не взяли. В 2025 году это должны были быть Торецк и Покровск – первый взяли только в августе, а второй в январе 2026 года.
И вот впервые никаких трофеев к празднику. Даже нормальных попыток не было.
Нет, это не означает пока перелом на фронте. Наоборот, орки активно перегруппировываются и готовятся «решетильно» разгромить ВСУ. Но это все же серьезный сигнал о настоящем переломе в моральном состоянии врага.
Виктор Андрусив, Telegram