Зеленский ответил на нарушение Россией перемирия 1 12.05.2026, 9:54

Владимир Зеленский

Оккупанты атаковали Украину 200 ударными БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ в ночь на вторник, 12 мая.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты атаковали Украину 200 ударными БПЛА.

«Россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Опять пошли авиабомбы на фронте — более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов», — заявил он.

Ударные дроны сбивались в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Черниговской областях. В Киеве и области.

«Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня», — заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что санкции против Москвы необходимо усиливать.

«Важно, чтобы не было послаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира», — подчеркнул он.

