Украина сбивает 80% ракет и 90% дронов
- 12.05.2026, 10:33
Даже после того, как Россия вдвое увеличила количество атак.
Украина научилась сбивать 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет, даже после тяжелой зимы, когда Россия вдвое увеличила количество атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова.
Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев и увидел, как Украина защищает небо.
Федоров продемонстрировал Писториусу позицию «малой» ПВО и энергетический объект в Киеве, который пострадал от российских атак.
Также министру обороны Германии показали:
средства противодействия дронам типа «Шахед»;
мобильные огневые группы;
технологии для уничтожения вражеских целей.
По словам Федорова, прошедшая зима стала одной из самых тяжелых для Украины.
«Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа «Шахед». Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C», - заявил министр.
Федоров назвал Германию одним из ключевых лидеров в усилении украинской ПВО.
Берлин поставлял ракеты для «Patriot», финансировал механизм PURL и запустил инициативу по срочной передаче ракет со складов европейских стран в самый критический зимний период.
«Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему», - подчеркнул Федоров.
Сейчас Украина перехватывает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет.
Баллистические ракеты остаются самым сложным вызовом. Но вместе с Германией Украина работает над решением этой проблемы - через дополнительные ракеты «Patriot», механизм PURL и создание собственной европейской противобаллистической способности.