12 мая 2026, вторник, 10:42
Украина сбивает 80% ракет и 90% дронов

  • 12.05.2026, 10:33
Фото: Getty Images

Даже после того, как Россия вдвое увеличила количество атак.

Украина научилась сбивать 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет, даже после тяжелой зимы, когда Россия вдвое увеличила количество атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова.

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев и увидел, как Украина защищает небо.

Федоров продемонстрировал Писториусу позицию «малой» ПВО и энергетический объект в Киеве, который пострадал от российских атак.

Также министру обороны Германии показали:

средства противодействия дронам типа «Шахед»;

мобильные огневые группы;

технологии для уничтожения вражеских целей.

По словам Федорова, прошедшая зима стала одной из самых тяжелых для Украины.

«Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа «Шахед». Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C», - заявил министр.

Федоров назвал Германию одним из ключевых лидеров в усилении украинской ПВО.

Берлин поставлял ракеты для «Patriot», финансировал механизм PURL и запустил инициативу по срочной передаче ракет со складов европейских стран в самый критический зимний период.

«Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему», - подчеркнул Федоров.

Сейчас Украина перехватывает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет.

Баллистические ракеты остаются самым сложным вызовом. Но вместе с Германией Украина работает над решением этой проблемы - через дополнительные ракеты «Patriot», механизм PURL и создание собственной европейской противобаллистической способности.

