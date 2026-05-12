На карту минчанина приходили переводы от незнакомых людей 4 12.05.2026, 11:01

2,952

Это оказался не подарок.

Житель Минска стал жертвой многоступенчатой схемы телефонных мошенников: сначала он перевел им собственные сбережения и кредитные деньги, а затем по их указанию начал пересылать средства других обманутых людей через свою банковскую карту. Подробности рассказали в милиции, пишет «Зеркало».

Все началось со звонка с иностранного номера. Неизвестный представился сотрудником службы по замене домофонов и под этим предлогом убедил 25-летнего минчанина сообщить код из СМС.

Вскоре мужчине позвонил еще один мошенник — на этот раз он назвался представителем БелГИЭ. Собеседник заявил, что от имени минчанина якобы происходят подозрительные денежные переводы на зарубежные счета.

После этого в разговор включились лжесотрудники правоохранительных органов. Они сообщили мужчине, что в отношении него проводится проверка по факту финансирования преступной деятельности, а в квартире планируется обыск.

Испугавшись, минчанин взял хранившиеся дома четыре тысячи долларов и перевел деньги на указанный мошенниками счет.

На этом схема не закончилась. Позже один из аферистов попросил мужчину «оказать содействие следствию» и использовать свою банковскую карту для перевода денег других потерпевших. На счет минчанина поступили три перевода от неизвестных людей, после чего он переслал эти деньги мошенникам.

Затем злоумышленники убедили мужчину, что на его имя якобы пытаются оформить кредиты. Чтобы «предотвратить мошенничество», ему посоветовали самому срочно взять кредит и передать деньги «правоохранителям». Минчанин оформил кредит на 35 тысяч рублей и передал деньги неизвестному.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com