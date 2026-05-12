«Это самоубийство»: у РФ кардинальные изменения на фронте 1 12.05.2026, 11:09

Украина наносит удары по объектам, которые еще год назад считались недосягаемыми.

Российские войска начали переносить склады с FPV-дронами и боеприпасами дальше от линии фронта из-за ударов украинских дронов. Один из таких складов партизаны зафиксировали вблизи Мариуполя.

Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Там заявили, что их агенты из числа военнослужащих ВС РФ сообщают о «кардинальном изменении логистики» российской армии. Данные о складе под Мариуполем уже передали Силам обороны Украины.

В «АТЕШ» отметили, что изменилось не только количество украинских дронов на фронте, но и качество и дальность их применения. По словам агентов, удары начали достигать объектов, которые еще год назад считались недосягаемыми.

«Раньше мы хранили все в нескольких километрах от позиций — сейчас это самоубийство», — рассказал один из российских военных, который вышел на связь с «АТЕШ».

В движении заявили, что из-за потери складов российское командование решило переносить их в глубокий тыл. Если еще полгода назад боеприпасы и беспилотники держали максимально близко к фронту для быстрого подвоза, то теперь грузовики разгружают значительно дальше от передовой.

Из-за этого, по данным «АТЕШ», увеличилась длина маршрутов поставок, а логистика стала медленнее и уязвимее для ударов.

Напомним, ранее партизанское движение «АТЕШ» сообщало о критическом дефиците запчастей для ремонта артиллерии у российских войск на Херсонском направлении. По данным агентов, из-за износа техники и нехватки деталей российские пушки все чаще выходят из строя прямо во время боев, а ремонт в полевых условиях становится невозможным.

Кроме того, на Херсонском направлении российские военные могут специально выводить из строя собственные катера, чтобы не выходить в акваторию Днепра. В «АТЕШ» заявили, что командование РФ уже начало подозревать экипажи в умышленном саботаже из-за регулярных поломок техники.

