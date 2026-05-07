закрыть
7 мая 2026, четверг, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам приготовили сюрприз в связи с переписью населения

5
  • 7.05.2026, 15:01
  • 2,262
Белорусам приготовили сюрприз в связи с переписью населения

Соответствующий законопроект уже принят.

Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О переписи населения» предусматривает обязательное участие в переписи. Соответствующий законопроект белорусские депутаты приняли в первом чтении 7 мая 2026 года, пишет «Белсат».

«Респонденты обязаны принимать участие в переписи населения и предоставлять достоверные первичные статистические данные по формам переписного листа», – говорится в проекте закона.

По мнению разработчиков, закрепление такой обязанности позволит «акцентировать внимание на необходимости участия в переписи населения, повысить ответственность и сознание при представлении достоверных первичных статистических данных».

Также в проекте закрепляют срок проведения пробной переписи населения – не позднее чем за два года до проведения переписи. То есть не позднее 2027 года. Кроме того, на вопросы будут отвечать подростки от 15 лет, а публикация результатов исследования перестанет быть обязательной.

Пока неизвестно, предусматривается ли для «уклониста» от переписи какое-то наказание.

Перепись населения в Беларуси проходит, как правило, один раз в 10 лет и распространяется на всех жителей, постоянно проживающих в стране, независимо от возраста, гражданства и национальности. Пока участие в ней добровольное. Следующая перепись населения пройдет в 2029 году.

По последним данным Белстата, население Беларуси за 2025 год сократилось на 53 200 человек. Причем впервые за последние годы снижение зафиксировано даже в Минске, который ранее оставался единственным растущим регионом.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин