Белорусам приготовили сюрприз в связи с переписью населения

Белорусам приготовили сюрприз в связи с переписью населения5
- 7.05.2026, 15:01
Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О переписи населения» предусматривает обязательное участие в переписи. Соответствующий законопроект белорусские депутаты приняли в первом чтении 7 мая 2026 года, пишет «Белсат».
«Респонденты обязаны принимать участие в переписи населения и предоставлять достоверные первичные статистические данные по формам переписного листа», – говорится в проекте закона.
По мнению разработчиков, закрепление такой обязанности позволит «акцентировать внимание на необходимости участия в переписи населения, повысить ответственность и сознание при представлении достоверных первичных статистических данных».
Также в проекте закрепляют срок проведения пробной переписи населения – не позднее чем за два года до проведения переписи. То есть не позднее 2027 года. Кроме того, на вопросы будут отвечать подростки от 15 лет, а публикация результатов исследования перестанет быть обязательной.
Пока неизвестно, предусматривается ли для «уклониста» от переписи какое-то наказание.
Перепись населения в Беларуси проходит, как правило, один раз в 10 лет и распространяется на всех жителей, постоянно проживающих в стране, независимо от возраста, гражданства и национальности. Пока участие в ней добровольное. Следующая перепись населения пройдет в 2029 году.
По последним данным Белстата, население Беларуси за 2025 год сократилось на 53 200 человек. Причем впервые за последние годы снижение зафиксировано даже в Минске, который ранее оставался единственным растущим регионом.