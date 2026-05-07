Конец ОДКБ Георгий Биркадзе

7.05.2026, 7:46

2,108

Для региона сам факт проведения саммита в Ереване — это уже политический сигнал.

Армения, которая долгие годы была в орбите России и формально остается членом ОДКБ, принимает крупный европейский форум. Это фиксирует смещение баланса: Россия сохраняет присутствие, но уже не доминирует, а конкурирует с ЕС, Турцией и другими игроками за влияние в регионе.

На этом фоне визит Владимира Зеленского имеет особое значение. Президент Украины использовал площадку саммита максимально прагматично. По его итогам достигнуты договоренности об ускорении получения финансовой поддержки ЕС в размере 90 млрд евро, а также об укреплении противовоздушной обороны. Это показывает, что Украина продолжает удерживать повестку и конвертировать политическое внимание в конкретные ресурсы.

Почему важен визит Зеленского?

Во-первых, это вторая страна постсоветского пространства, куда приехал украинский президент с 2022 года, и, что важно, по крайней мере формально — страна-член ОДКБ, военного блока россиян. Это свидетельствует о том, что ОДКБ, по большому счету, больше не существует как военный альянс. Там Зеленский много обсуждал с Пашиняном, но я очень скептичен относительно экономического или военного сотрудничества между Украиной и Арменией. У нас другие приоритеты и другие союзники — в военном плане это Азербайджан и Турция, а не Армения. С точки зрения экономики просто не вижу, как и чем мы можем сотрудничать с Арменией в ближайшей перспективе — очень дорогая и сложная логистика. Но сам факт — хороший сигнал, показавший, что Путин теряет контроль над всем регионом Южного Кавказа, куда входят Азербайджан, Армения и Грузия.

Во-вторых, еще одно заметное событие — переговоры президента Зеленского с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Пусть встреча «на ногах», пусть не было официальных переговоров, но сам разговор важен и имеет значение. У меня нет иллюзий относительно нормализации этой власти в Грузии — они давно и прочно заложники Кремля и не выберутся из этой ловушки, да и не хотят, наверное. Кобахидзе — это клерк Бидзины Иванишвили. Поэтому все понятно. Но сам факт того, что Иванишвили дал добро Кобахидзе на разговор с Зеленским — это уже индикатор того, что вся эта воровская клика, удерживающая контроль над Грузией, уже начинает смотреть, куда дует ветер. Они понимают, что баланс сил в регионе изменился, что Китай зашел очень сильно и что Турция усилилась — а Турция теперь один из ключевых союзников Китая в регионе и в целом. Турция хоть и член НАТО формально, но и НАТО уже нет, как нет и ОДКБ. Мы входим в мир малых ситуативных союзов вокруг общих интересов, где каждая страна, кроме Китая и США, будет иметь 3–4–5 союзников в разных регионах, с которыми будет максимально тесное сотрудничество во всех возможных сферах.

В-третьих, Зеленский поговорил еще с одним «большим другом» Украины — премьером Словакии Робертом Фицо, который якобы уже сказал, что пока не будет препятствовать членству Украины в ЕС, и даже договорились, что он приедет в Киев, а Зеленский — к нему, в Словакию, с визитами. Также Фицо вроде бы даже пообещал не участвовать в параде 9 мая в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом не примет участия в военном параде. На самом деле это уже важный политический сигнал — Фицо тоже начинает смотреть, куда дует ветер.

В-четвертых, впервые в саммите Европейского политического сообщества принимала участие страна, которая не находится в Европе — Канада. Там был их премьер Марк Кирни. Это значимый фактор. Европа и Канада будут усиливать свой стратегический союз без США. Даже при том, что в военном плане Канада пока не является сильным игроком, с точки зрения потенциала ресурсов и экономики — это очень мощная страна. Чтобы было понятно, ВВП Канады уже 2,2 трлн долларов — это сопоставимо с Россией. Но в Канаде живет всего 40 млн человек — это мало. Поэтому для такого количества населения такой уровень ВВП — это значительный показатель.

Георгий Биркадзе, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com