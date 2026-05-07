7 мая 2026, четверг, 9:33
Гремят взрывы: под Москвой появились дроны ВСУ

БПЛА разбомбили военный логистический хаб.

В ночь на 7 мая украинские беспилотники атаковали военные и стратегические объекты в Московской области.

Под удар, предварительно, попал производственно-логистический комплекс в Наро-Фоминске. В 03:07 мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы. Позже он сообщил, что к 07:21 в районе Москвы были сбиты уже 11 украинских дронов. По словам чиновника, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Местные жители рассказали о нескольких взрывах, которые были слышны ночью в Наро-Фоминске и его окрестностях. По предварительным данным, целью атаки мог стать военно-логистический комплекс «Нара», введенный в эксплуатацию в 2018 году. Объект принадлежит Министерству обороны РФ и используется для хранения и распределения материально-технических ресурсов российской армии.

