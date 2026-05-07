В Беларуси побит температурный рекорд дня 72-летней давности 7.05.2026, 9:18

Погода радует белорусов теплом.

Температурный рекорд дня 72-летней давности перекрыт в Беларуси 6 мая, следует из проведенного «Позіркам» анализа оперативных и архивных данных Белгидромета.

К 15 часам в Лельчицах воздух прогрелся до 30,1 градуса тепла. Прежний максимум — 29,4 градуса в Бресте — был зафиксирован 6 мая 1954 года.

Накануне, 5 мая, экстремумы были переписаны на 18 метеостанциях страны — более чем на трети общего количества станций, архив которых доступен.

Два рекорда держались с 1954 года — в Пинске (29,2 градуса против 27,4) и Житковичах (28,9 против 28,1), три — с 1970-го — в Жлобине (29,4 против 27,1), Могилеве (28,6 против 27,5) и Бобруйске (27,7 против 26,9).

За последние три дня (3-5 мая), зафиксировано 30 рекордов тепла.

Согласно прогнозу Белгидромета, в ближайшие трое суток ожидается контрастная погода: 7 мая — от 16 до 30 градусов, 8-го — от 9 до 26, 9-го — от 9 до 21. Холоднее всего будет на северо-западе, теплее/жарче всего — на юго-востоке.

