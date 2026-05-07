Хакеры атаковали сайт библиотеки Kamunikat.org

Хакеры атаковали сайт библиотеки Kamunikat.org2
- 7.05.2026, 10:06
В результате хакерской атаки нарушена работа беларусской интернет-библиотеки Kamunikat.org. Об этом сообщил в Facebook координатор проекта Ярослав Иванюк.
Злоумышленники атаковали сайт прошлой ночью.
«Kamunikat.org не вытрымаў хакерскай атакі. На гэты момант сайт не працуе. Аднак весткі пра нашу смерць, так як і пра смерць беларускай культуры і мовы — як казаў класік, — заўчасныя і крыху перабольшаныя. Хаця трэба прызнаць, што атака знішчыла больш чым 25-гадовую працу многіх людзей, але мы не здаемся», — написал Ярослав Иванюк.
Он добавил, что Kamunikat.org был не только библиотекой, но и инструментом защиты культурного наследия, а также платформой, которая поддерживает свободный доступ к знаниям и независимому творчеству.
«Будзем змагацца і адбудуем адзін з найважнейшых незалежных архіваў беларускай культуры! Ня выключана аднак, што зойме гэта шмат часу», — заверил Ярослав Иванюк.