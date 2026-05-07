Belavia готовится возобновить рейсы в Дубай 7.05.2026, 10:47

Фото: charter97.org

Авиакомпания планирует выполнять полеты два раза в неделю с конца мая.

Речь идет о регулярном авиасообщении между Минском и Дубаем. Belavia планирует восстановить его с 22 мая 2026 года при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов, сообщает пресс-служба компании.

На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолете «Боинг-737».

Напомним, что регулярные рейсы, связывающие Беларусь и ОАЭ, исчезли из расписания 28 февраля после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В марте авиакомпания сделала несколько вывозных рейсов из Дубая, чтобы вернуть застрявших туристов домой.

С тех пор авиасообщение не возобновлялось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com