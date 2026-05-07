Belavia готовится возобновить рейсы в Дубай
- 7.05.2026, 10:47
Авиакомпания планирует выполнять полеты два раза в неделю с конца мая.
Речь идет о регулярном авиасообщении между Минском и Дубаем. Belavia планирует восстановить его с 22 мая 2026 года при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов, сообщает пресс-служба компании.
На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолете «Боинг-737».
Напомним, что регулярные рейсы, связывающие Беларусь и ОАЭ, исчезли из расписания 28 февраля после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В марте авиакомпания сделала несколько вывозных рейсов из Дубая, чтобы вернуть застрявших туристов домой.
С тех пор авиасообщение не возобновлялось.