The Times: Война Путина стала для него стратегической ловушкой 7.05.2026, 11:15

Перед Кремлем стоит дилемма.

Накануне Дня Победы главный военный парад России будет в центре внимания не из-за демонстрации силы, а из-за ее заметного отсутствия. На Красной площади практически не будет привычных колонн бронетехники — того самого символа военной мощи, который Кремль годами использовал как элемент политического и внешнеполитического влияния, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты связывают это либо с масштабными потерями техники в войне против Украины, либо с растущими опасениями перед атаками украинских беспилотников даже в центре Москвы.

Ситуация стала отражением более широкой проблемы для Путина. Война, задуманная как быстрый блицкриг против более слабого соседа, превратилась в затяжной и изматывающий конфликт. После провала первоначального наступления в 2022 году Россия, по оценкам западных источников, потеряла около 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.

Украинские дроны все активнее меняют ситуацию на фронте, осложняя наступательные действия российской армии. При этом давление на Киев с целью территориальных уступок снизилось. Администрация президента США Дональда Трампа сосредоточена на кризисе вокруг Ирана, а европейские страны продолжают поддержку Украины.

На этом фоне Перед Кремлем стоит дилемма. Как завершить войну, не представив ее поражением внутри страны и обеспечить стабильность власти.

Военная экономика России продолжает работать на полную мощность, а нефтегазовые доходы поддерживают бюджет. Однако рост числа ветеранов и последствия многолетней мобилизации создают потенциальные риски для внутренней стабильности.

Дополнительное давление оказывает и фактор возраста. В 73 года Путин, как отмечают наблюдатели, все чаще сталкивается с вопросом преемственности власти. На фоне усиливающихся мер безопасности, ограничений интернета и все более закрытого образа жизни российский лидер, по мнению экспертов, демонстрирует признаки «бункерного мышления» и опасений за собственную безопасность.

