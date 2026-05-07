Первый энергоблок БелАЭС снова подключен к сети

Первый энергоблок БелАЭС снова подключен к сети2
- 7.05.2026, 11:36
Это произошло после 10 дней «профилактических работ».
Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь подключен к сети, сообщила утром 7 мая пресс-служба ядерного энергетического объекта.
Отмечается, что это было сделано 6 мая «после завершения профилактических работ на оборудовании».
Администрация БелАЭС сообщила об отключении первого блока от сети для профилактики и о стабильном радиационном фоне утром 27 апреля. Таким образом, объект не выдавал электричество в энергосистему 10 дней.