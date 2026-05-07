ГУР опубликовало данные танкеров и фамилии капитанов теневого флота РФ

ГУР опубликовало данные танкеров и фамилии капитанов теневого флота РФ1
- 7.05.2026, 12:18
Украинская разведка предупредила их о последствиях.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions в разделе «Морские суда» опубликовало данные 12 танкеров, используемых РФ для экспорта нефти и нефтепродуктов, и более 200 капитанов, причастных к перевозке грузов военного назначения и продукции, вывезенной с временно оккупированных территорий Украины.
Пресс-служба ГУР предоставила информацию о десяти танкерах теневого флота РФ с фиктивными флагами, с непрозрачной структурой собственности, а также двух танкерах греческих судоходных компаний. Они обслуживают интересы крупнейших российских нефтегазовых корпораций: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Новатек», «Лукойл» и другие.
Такой экспорт является ключевым источником пополнения военного бюджета РФ. Большинство капитанов и судов уже находятся под санкциями Украины, однако необходима синхронизация ограничений с международными партнерами, включая запрет захода судов в порты и отказ в обслуживании.
Капитаны обладают полной информацией о маршрутах, стоимости грузов, техническом состоянии судов и их угроз для окружающей среды. Они сознательно нарушают международные правила, манипулируют системой AIS и используют рискованные схемы передачи грузов.
Украинская разведка призвала членов экипажей отказаться от участия в незаконных действиях, напомнив, что теневые компании-операторы исчезают при первых признаках расследования, оставляя моряков один на один с правовыми последствиями.