закрыть
7 мая 2026, четверг, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР опубликовало данные танкеров и фамилии капитанов теневого флота РФ

1
  • 7.05.2026, 12:18
ГУР опубликовало данные танкеров и фамилии капитанов теневого флота РФ

Украинская разведка предупредила их о последствиях.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions в разделе «Морские суда» опубликовало данные 12 танкеров, используемых РФ для экспорта нефти и нефтепродуктов, и более 200 капитанов, причастных к перевозке грузов военного назначения и продукции, вывезенной с временно оккупированных территорий Украины.

Пресс-служба ГУР предоставила информацию о десяти танкерах теневого флота РФ с фиктивными флагами, с непрозрачной структурой собственности, а также двух танкерах греческих судоходных компаний. Они обслуживают интересы крупнейших российских нефтегазовых корпораций: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Новатек», «Лукойл» и другие.

Такой экспорт является ключевым источником пополнения военного бюджета РФ. Большинство капитанов и судов уже находятся под санкциями Украины, однако необходима синхронизация ограничений с международными партнерами, включая запрет захода судов в порты и отказ в обслуживании.

Капитаны обладают полной информацией о маршрутах, стоимости грузов, техническом состоянии судов и их угроз для окружающей среды. Они сознательно нарушают международные правила, манипулируют системой AIS и используют рискованные схемы передачи грузов.

Украинская разведка призвала членов экипажей отказаться от участия в незаконных действиях, напомнив, что теневые компании-операторы исчезают при первых признаках расследования, оставляя моряков один на один с правовыми последствиями.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин