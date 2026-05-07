закрыть
7 мая 2026, четверг, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ликвидировали «барское» мясо

  • 7.05.2026, 12:24
В Беларуси ликвидировали «барское» мясо

Суд принял решение по делу одного из производителей мясной продукции.

В Могилевской области завершилось ликвидационное производство производителя мясной продукции «Барское мясо плюс». Об этом сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

В Экономическом суде Могилевской области 31 марта прошло очередное судебное заседание по этому делу — было принято решение о завершении ликвидационного производства производителя мясных продуктов.

Напомним, в 2025-м компания «Барское мясо плюс» обратилась в Экономический суд Могилевской области, чтобы запустить процедуру банкротства, потому что ее имущество не покрывало все долги. Их на начало прошлого года насчитывалось 786,82 тыс. рублей.

Компанию зарегистрировали в начале 2020 года, она занималась производством продуктов из мяса сельскохозяйственной птицы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин