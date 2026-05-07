В Беларуси ликвидировали «барское» мясо 7.05.2026, 12:24

Суд принял решение по делу одного из производителей мясной продукции.

В Могилевской области завершилось ликвидационное производство производителя мясной продукции «Барское мясо плюс». Об этом сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

В Экономическом суде Могилевской области 31 марта прошло очередное судебное заседание по этому делу — было принято решение о завершении ликвидационного производства производителя мясных продуктов.

Напомним, в 2025-м компания «Барское мясо плюс» обратилась в Экономический суд Могилевской области, чтобы запустить процедуру банкротства, потому что ее имущество не покрывало все долги. Их на начало прошлого года насчитывалось 786,82 тыс. рублей.

Компанию зарегистрировали в начале 2020 года, она занималась производством продуктов из мяса сельскохозяйственной птицы.

