В Беларуси ликвидировали «барское» мясо
- 7.05.2026, 12:24
Суд принял решение по делу одного из производителей мясной продукции.
В Могилевской области завершилось ликвидационное производство производителя мясной продукции «Барское мясо плюс». Об этом сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.
В Экономическом суде Могилевской области 31 марта прошло очередное судебное заседание по этому делу — было принято решение о завершении ликвидационного производства производителя мясных продуктов.
Напомним, в 2025-м компания «Барское мясо плюс» обратилась в Экономический суд Могилевской области, чтобы запустить процедуру банкротства, потому что ее имущество не покрывало все долги. Их на начало прошлого года насчитывалось 786,82 тыс. рублей.
Компанию зарегистрировали в начале 2020 года, она занималась производством продуктов из мяса сельскохозяйственной птицы.