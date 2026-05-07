Частный капитал может ускорить европейское перевооружение 7.05.2026, 12:07

Но бизнес нуждается в послаблениях.

Европа пытается ускорить перевооружение на фоне затяжной войны в Украине и растущих опасений из-за возможной угрозы со стороны России. Однако главной проблемой становятся не только деньги, а неспособность европейской оборонной промышленности быстро производить вооружение в нужных масштабах, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы новой аналитики считают, что традиционная модель госзаказов больше не работает в условиях современной войны. На смену «долине смерти» для оборонных инноваций пришла «долина производства» — технологические решения есть, но промышленность не успевает их выпускать.

В качестве примера приводится Украина, которая за последние годы резко нарастила выпуск военных технологий. В 2025 году страна произвела более 4 млн дронов и планирует выпустить 7 млн в этом году — больше, чем все страны НАТО вместе взятые. Украинские морские беспилотники «Магура» уже уничтожили или повредили около 15 российских кораблей в Черном море.

Эксперты считают, что ускорить перевооружение Европы способен частный капитал. За последние годы инвестиции венчурных фондов в оборонные технологии выросли почти в десять раз. В США крупные компании уже вкладывают миллиарды долларов в автономные системы, гиперзвуковое оружие и ИИ для армии.

В Европе же главными препятствиями остаются сложные правила и ограничения для инвесторов. Аналитики призывают ЕС срочно смягчить правила для банков, пенсионных фондов и иностранных инвестиций, иначе европейская оборона рискует проиграть гонку времени.

