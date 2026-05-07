«Все знают, что Лукашенко находится на внешнем управлении» 1 7.05.2026, 12:05

Почему белорусский МИД обиделся на Армению?

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не позволит превратить страну в «губернию» и не будет управляться так, как Беларусь. В Минске на эти слова отреагировали нервной тирадой МИД, что лишь подчеркнуло болезненность сравнения режима Лукашенко с вассалом Кремля.

Почему слова Алена Симоняна так болезненно ударили по режиму Лукашенко?

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать происходящее одного из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшего депутата Верховного Совета республики и экс-посла Армении в России Степана Григоряна:

— Во-первых, я бы хотел рассматривать два заявления Министерства иностранных дел Беларуси в одном контексте. Эти слова Ален Симонян сказал примерно за два-три дня до саммита. Вы знаете, 4 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, а 5 мая — саммит Евросоюз — Армения.

Ален Симонян сделал это заявление еще до саммита, в связи с тем, что Россия начала вводить против Армении очень жесткие торговые ограничения. Не буду сейчас углубляться, это отдельная тема, но это была сильная попытка наказать Армению.

Например, у нас есть Jermuk Group — компания, которая поставляет в Россию минеральную воду Jermuk. Было отозвано более полутора миллионов бутылок. Это серьезная санкция. Есть и другие ограничения, связанные, в частности, с компанией Wildberries. И Ален Симонян отреагировал абсолютно адекватно.

Он четко сказал, что Армения не станет губернией. Мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Почему Россия так действует? Она фактически говорит: не принимайте саммит Европейского союза в Ереване. Если принимаете — мы вас будем наказывать.

И вторая часть его высказывания была о том, что мы не позволим делать с Арменией то же, что Россия делает с Беларусью.

Почему я объединяю это с тем, что произошло на саммите? Потому что правительство Армении официально пригласило туда Светлану Тихановскую. Это показывает позицию Армении в отношении демократии и автократов, которые преследуют демократов.

На оба этих события — заявление Алена Симоняна и участие Тихановской в саммите — очень болезненно отреагировал белорусский МИД. Вызвали временного поверенного в делах Армении в Минске и, грубо говоря, отчитали, вручили ноту протеста. А позже последовала вторая реакция — уже по поводу слов Алена Симоняна. Там было сказано, что это «некорректное высказывание», что «Беларусь независима, что она якобы «сама ведет стратегическое партнерство с Россией».

Но такие сказки можно рассказывать кому угодно, только не нам. Все знают, что Лукашенко находится на внешнем управлении со стороны Кремля. Это не такой большой секрет.

Важно другое: белорусский МИД очень болезненно отреагировал на оба события. Но они заслуживают этой критики. И, конечно, я приветствую то, что правительство Армении нашло в себе силы и принципиальность занять такую позицию.

