Как Пашинян и армянские власти вызвали истерику у лукашистов 5.05.2026, 12:09

Никол Пашинян

Тирада МИД — показательна.

Похоже, Беларусь превратилась в страшилку даже для условных союзников на постсоветском пространстве. Оговоримся, что речь в данном случае идет об Армении, с которой у официального Минска давно не ладятся отношения. И все же — случай показательный, пишет «Салiдарнасць».

Говоря о попытках Москвы вмешаться в предстоящие парламентские выборы, спикер Национального собрания Армении Ален Симонян предупредил: «Мы не позволим превратить Армению в губернию. Мы не будем управляться так, как управляется Беларусь».

И белорусcкому МИДу это явно пришлось не по вкусу. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Роман Варанков ответил на эту фразу целой тирадой.

Начал он с того, что назвал заявление Симоняна «предвыборным популизмом и отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем».

Дальше в ход пошли упреки в навешивании ярлыков и поисках «внешнего врага» на фоне «зашкаливающей бедности» и «стагнации целых регионов».

Напомнив о том, что «Беларусь — суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией» и даже «гордится этим сотрудничеством», Варанков прошелся по «наглядным результатам так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана».

По его словам, это и депопуляция, и хроническая экономическая нестабильность, и полная внешнеполитическая зависимость, «вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты».

Не исключено, что именно этот момент и вызвал такую эмоциональную реакцию лукашенковской дипломатии. В эти дни Ереван принимает саммиты, об уровне которых официальному Минску не приходится и мечтать, довольствуясь ностальгическими воспоминаниями о редкой удаче десятилетней давности.

А еще в глаза бросается то, как слова представителя МИДа бумерангом летят назад, безжалостно зеркаля озвученные им претензии.

Да, Армения не самая богатая страна. Но что будет с белорускими зарплатами, когда исчезнет возможность зарабатывать на военных заказах из России? Куда денутся беларуские товары, три четверти которых сегодня идут на российский рынок?

Депопуляция сегодня тревожит далеко не одну Армению. Но вряд ли мы услышим от пресс-секретаря Варанкова о сотнях тысяч изгнанных из страны по политическим мотивам белорусов. Об упавшей ниже послевоенного уровня рождаемости, о вымирающем на глазах селе и малых городах. И о роли во всем этом нынешнего режима.

Безусловно, обидно слышать, как тебя называют марионеткой. Но кто в этом виноват? Это благодаря Пашиняну Лукашенко раз в месяц как с равными встречается с российскими губернаторами?

С другой стороны, обиду беларуского МИДа можно понять. Выборы в Армении пройдут, а вассальная зависимость Беларуси от Кремля, которой они так гордятся, никуда не денется.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com