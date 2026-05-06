Новую систему сбора мусора внедряют еще в одном городе 6.05.2026, 17:00

В Жодино дополнительно закупили 30 подземных контейнеров.

В Беларуси продолжают внедрять новую систему сбора отходов. Очередной этап программы реализуется в Жодино, сообщает БелТА.

В городе дополнительно закупили 30 подземных контейнеров — они уже доставлены на склад и в ближайшее время будут установлены. Об этом рассказали специалисты ЖКХ Минской области.

Как отмечается, жители улиц Гагарина и 50 лет Октября, где такие контейнеры уже работают, успели оценить их преимущества: аккуратный внешний вид, отсутствие неприятных запахов и чистота на площадках.

Эффект достигается благодаря технологии подземного хранения отходов. Под землёй размещается прочный контейнер объёмом до 5 кубометров, который извлекается мусоровозом с помощью манипулятора. При этом мусор не рассыпается, а запахи остаются внутри.

По словам специалистов, такая система позволяет поддерживать порядок во дворах и сокращает частоту вывоза отходов.

