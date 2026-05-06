закрыть
6 мая 2026, среда, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новую систему сбора мусора внедряют еще в одном городе

  • 6.05.2026, 17:00
Новую систему сбора мусора внедряют еще в одном городе

В Жодино дополнительно закупили 30 подземных контейнеров.

В Беларуси продолжают внедрять новую систему сбора отходов. Очередной этап программы реализуется в Жодино, сообщает БелТА.

В городе дополнительно закупили 30 подземных контейнеров — они уже доставлены на склад и в ближайшее время будут установлены. Об этом рассказали специалисты ЖКХ Минской области.

Как отмечается, жители улиц Гагарина и 50 лет Октября, где такие контейнеры уже работают, успели оценить их преимущества: аккуратный внешний вид, отсутствие неприятных запахов и чистота на площадках.

Эффект достигается благодаря технологии подземного хранения отходов. Под землёй размещается прочный контейнер объёмом до 5 кубометров, который извлекается мусоровозом с помощью манипулятора. При этом мусор не рассыпается, а запахи остаются внутри.

По словам специалистов, такая система позволяет поддерживать порядок во дворах и сокращает частоту вывоза отходов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин