Foreign Affairs: Возвращение японской «жесткой силы» 6.05.2026, 17:55

Ключевую роль в этом процессе сыграли позиция Китая и уроки войны в Украине.

Япония, десятилетиями придерживавшаяся пацифистской политики, стремительно пересматривает свою оборонную стратегию и наращивает военный потенциал. На фоне растущих угроз в Азии и снижения уверенности в гарантиях безопасности со стороны США Токио делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

После Второй мировой войны страна фактически отказалась от полноценной армии и ограничила экспорт вооружений. Однако сегодня эти ограничения постепенно снимаются. Япония уже четвертый год реализует план по удвоению оборонного бюджета — с примерно 35 млрд долларов в 2022 году до около 60 млрд к 2027-му. Это выводит страну в число крупнейших военных расходов в мире.

Ключевую роль в трансформации играет новая политическая линия, поддерживаемая правительством. В стране снижается общественное неприятие военной индустрии, а на первый план выходят вопросы безопасности — прежде всего из-за усиления Китая и уроков войны в Украине.

Японские компании активно включаются в оборонные проекты. Mitsubishi Heavy Industries разрабатывает гиперзвуковое оружие и строит военные корабли, включая фрегаты класса Mogami для Австралии. Параллельно Япония совместно с Великобританией и Италией работает над истребителем шестого поколения.

При этом Токио делает ставку не только на высокотехнологичное вооружение, но и на массовые, более дешевые системы — дроны, автономные платформы и средства киберобороны. Такой подход отражает современные тенденции ведения войны.

Возрождение оборонной отрасли также рассматривается как способ стимулировать экономику через инвестиции в высокотехнологичное производство. Кроме того, Япония может стать новым поставщиком вооружений для стран Европы и Азии, испытывающих дефицит техники и боеприпасов.

Однако перед Токио стоят серьезные вызовы: нехватка кадров, зависимость от китайских компонентов и слабая кибербезопасность. Несмотря на это, Япония демонстрирует политическую волю к изменениям и намерена укрепить свои позиции как в сфере безопасности, так и на мировом рынке вооружений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com