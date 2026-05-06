6 мая 2026, среда, 18:28
Foreign Affairs: Возвращение японской «жесткой силы»

  • 6.05.2026, 17:55
Ключевую роль в этом процессе сыграли позиция Китая и уроки войны в Украине.

Япония, десятилетиями придерживавшаяся пацифистской политики, стремительно пересматривает свою оборонную стратегию и наращивает военный потенциал. На фоне растущих угроз в Азии и снижения уверенности в гарантиях безопасности со стороны США Токио делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

После Второй мировой войны страна фактически отказалась от полноценной армии и ограничила экспорт вооружений. Однако сегодня эти ограничения постепенно снимаются. Япония уже четвертый год реализует план по удвоению оборонного бюджета — с примерно 35 млрд долларов в 2022 году до около 60 млрд к 2027-му. Это выводит страну в число крупнейших военных расходов в мире.

Ключевую роль в трансформации играет новая политическая линия, поддерживаемая правительством. В стране снижается общественное неприятие военной индустрии, а на первый план выходят вопросы безопасности — прежде всего из-за усиления Китая и уроков войны в Украине.

Японские компании активно включаются в оборонные проекты. Mitsubishi Heavy Industries разрабатывает гиперзвуковое оружие и строит военные корабли, включая фрегаты класса Mogami для Австралии. Параллельно Япония совместно с Великобританией и Италией работает над истребителем шестого поколения.

При этом Токио делает ставку не только на высокотехнологичное вооружение, но и на массовые, более дешевые системы — дроны, автономные платформы и средства киберобороны. Такой подход отражает современные тенденции ведения войны.

Возрождение оборонной отрасли также рассматривается как способ стимулировать экономику через инвестиции в высокотехнологичное производство. Кроме того, Япония может стать новым поставщиком вооружений для стран Европы и Азии, испытывающих дефицит техники и боеприпасов.

Однако перед Токио стоят серьезные вызовы: нехватка кадров, зависимость от китайских компонентов и слабая кибербезопасность. Несмотря на это, Япония демонстрирует политическую волю к изменениям и намерена укрепить свои позиции как в сфере безопасности, так и на мировом рынке вооружений.

