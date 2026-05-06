6 мая 2026, среда, 18:28
ГАИ запускает контроль за самокатами

  • 6.05.2026, 17:44
Скорость начали измерять радарами — нарушителям грозят штрафы.

Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности (СПМ) в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Об этом российскому сообщил начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков.

Для измерения скорости используется технический комплекс «Скат-ПП», который производят в России.

«Данный комплекс фиксирует превышение скорости движения данными участниками дорожного движения и передает информацию сотрудникам Госавтоинспекции», — пояснил Ротченков.

Инспектор получает информацию на планшет, чтобы можно было остановить нарушителя и привлечь к ответственности по статье 18.20 КоАП. Штраф может составлять от одной до трех базовых величин (45−135 рублей), а при некоторых обстоятельствах и больше.

Также начальник ГАИ напомнил, что с 1 сентября прошлого года разгоняться на СПМ в городе быстрее 10 км/ч нельзя. Исключение — велодорожки.

«Ограничения были введены на основе анализа происшествий, которые совершались на уличной дорожной сети», — объяснил он.

Только в Минске за 2025 год было примерно 500 происшествий, когда СПМ сталкивались с пешеходами или с велосипедистами.

