ГАИ запускает контроль за самокатами

ГАИ запускает контроль за самокатами1
- 6.05.2026, 17:44
Скорость начали измерять радарами — нарушителям грозят штрафы.
Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности (СПМ) в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Об этом российскому сообщил начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков.
Для измерения скорости используется технический комплекс «Скат-ПП», который производят в России.
«Данный комплекс фиксирует превышение скорости движения данными участниками дорожного движения и передает информацию сотрудникам Госавтоинспекции», — пояснил Ротченков.
Инспектор получает информацию на планшет, чтобы можно было остановить нарушителя и привлечь к ответственности по статье 18.20 КоАП. Штраф может составлять от одной до трех базовых величин (45−135 рублей), а при некоторых обстоятельствах и больше.
Также начальник ГАИ напомнил, что с 1 сентября прошлого года разгоняться на СПМ в городе быстрее 10 км/ч нельзя. Исключение — велодорожки.
«Ограничения были введены на основе анализа происшествий, которые совершались на уличной дорожной сети», — объяснил он.
Только в Минске за 2025 год было примерно 500 происшествий, когда СПМ сталкивались с пешеходами или с велосипедистами.