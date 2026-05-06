закрыть
6 мая 2026, среда, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер основатель CNN Тед Тернер

  • 6.05.2026, 18:08
Умер основатель CNN Тед Тернер
Тед Тернер

Американский бизнесмен оказал значительное влияние на развитие глобального телевидения.

Основатель телеканала CNN Тед Тернер скончался на 88-м году жизни, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз компании Turner Enterprises.

В 2018 году Тернер сообщил о диагностированной у него деменции с тельцами Леви — прогрессирующем заболевании головного мозга. В начале 2025 года медиамагната госпитализировали с легкой формой пневмонии, после лечения в реабилитационном центре он выздоровел.

У Тернера остались пятеро детей, четырнадцать внуков и двое правнуков.

Председатель и гендиректор сети круглосуточного вещания CNN Worldwide Марк Томпсон назвал Тернера чрезвычайно вовлеченным и преданным своему делу бесстрашным лидером, всегда готовым довериться собственному суждению.

«Он был и всегда будет духовной опорой CNN. Тед — это гигант, на плечах которого мы стоим, и сегодня мы все почтим его память и оценим его влияние на нашу жизнь и мир», — говорится в заявлении Томпсона.

Тернер, оказавший значительное влияние на развитие глобального телевидения, начал карьеру в рекламном бизнесе, а в 1970 году приобрел региональную телестанцию в Атланте, положив начало своей медиаимперии, говорится на сайте компании Turner Enterprises.

В 1976 году Тернер купил бейсбольный клуб Atlanta Braves и запустил TBS Superstation, ставшую первой «суперстанцией» в США. В 1980 году он основал CNN — первый в мире круглосуточный новостной телеканал, что стало ключевым прорывом в индустрии.

В последующие годы его компания Turner Broadcasting System создала ряд крупных медиаактивов, включая CNN International, TNT, Cartoon Network и Turner Classic Movies. В 1996 году компания объединилась с Time Warner, а в 2001 году — с AOL. Тернер покинул руководство в начале 2000-х, а его бывшие активы теперь находятся в собственности Warner Bros. Discovery.

По оценке журнала Forbes, его состояние в 2026 году составило 2,8 млрд долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин